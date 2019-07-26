Halk Bank konut kredisi faiz oranı ne kadar? sorusu konut almak isteyenler tarafından, dün Merkez Bankasının faiz indirimi hamlesinin ardından soruluyor. Merkez Bankası faizleri 4.25 puan indirdi. Bu indirimin ardından konut kredilerinde de indirim bekleniyor. Peki şu an konut kredileri ne kadar? 2019 Temmuz ayı Halk Bank konut kredisi faiz oranları haberimizde.

HALK BANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halk Bank hesaplı evim konut kredisinde 120 ay vadeyle 100 bin liralık konut kredisi çekmek isteyenler için faiz oranı yüzde 1,53. Yani 120 ay geri ödemeli 100 bin liralık konut kredisinin aylık taksiti bin 825 lira. Toplam geri ödeme ise 219 bin lirayı buluyor.