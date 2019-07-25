25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkezi Bankası'nın faizleri 4.25 puan indirmesinin ardından gözler gayrimenkul sektörüne çevrildi.
TÜİK'in açıkladığı son verilere göre haziran ayında Türkiye genelinde toplam 61 bin 355 konut satılmış ve satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6, ilk defa satılan konut sayısı da yüzde 59.2 azalmıştı.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB),konuttaki ihtiyaca ve stoka rağmen satışlarda yaşanan düşüşün yüksek faizler nedeniyle olduğunu belirtmişti.
TMB yetkilileri, alıcıların yüksek faiz nedeniyle konut alımı yerine birikimlerini mevduatta değerlendirdiğini vurguluyordu.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 20 altına çekmesiyle rotatif kredi faizlerinin yanı sıra yüzde 18 ila 23 arasındaki mevduat faizlerinin ilk etapta en az 200 baz puan gerilemesi ve yüzde 20 altına inmesi bekleniyor.
Konut kredisinin de aynı şekilde TCMB'nin kararı sonrası düşmesi söz konusu. Faiz indirimi beklentisiyle temmuz ayının son haftasında bankaların konut kredisi faizleri kademeli olarak geriliyordu. Son olarak Akbank 60 aylık konut kredisi faizlerini aylık 1.93'ten 1.49'e çekmiş ve yıllık yüzde 18.7'lik bileşik faizle bir nevi gelecek indirimi bir ölçüde kredi politikasına yansıtmıştı.
60 aylık konut kredisi faizleri (%)
|25 Temmuz 2019
|25 Haziran 2019
|25 Haziran 2018
|Akbank
|1.49
|1.93
|1.59
|Vakıfbank
|1.49
|1.55
|0.98
|Ziraat Bankası
|1.50
|1.55
|0.98
|Halkbank
|1.53
|1.65
|0.98
|Yapı Kredi
|1.64
|1.99
|1.27
|Garanti BBVA
|1.65
|1.93
|1.36
|İş Bankası
|1.72
|1.93
|1.27
Konut kredileri faizindeki düşüşün, Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde gelen faiz indiriminin ardından devam etmesi ve aylık 1.35 civarına gerilemesi öngörülüyor. Merkez'in kararı sonrası BIST İnşaat endeksinde yukarı yönlü hareket görüldü.
MEVDUAT YÜZDE 17.5-18 VERECEK
Merkez Bankası’nın kararı, bankalarda vadeli mevduat hesabında birikimini değerlendirmek isteyenleri de etkiliyor. Geçen yıl 7 Haziran’daki faiz artırımı öncesinde, Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’de bankalar tarafından vadeli mevduat hesaplarına uygulanan ortalama faiz yüzde 13.64 seviyesindeydi.
|Tarih
|Ortalama mevduat faizi(%)
|12.Tem.19
|21.85
|31.May.19
|22.74
|12.Nis.19
|19.87
|04.Oca.19
|21.71
|10.Ağu.18
|16.83
|19.Haz.18
|16.21
|01.Haz.18
|13.64
|Kaynak: Merkez Bankası
ORTALAMA FAİZİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Bu rakam 12 Temmuz 2019 itibarıyla yüzde 21.85 seviyesinde bulunuyordu. Enflasyonun temmuz itibarıyla yüzde 15.72’ye gerilemesi ve Merkez Bankası’nın bugün politika faizinde yaptığı 425 baz puanlık indirimler vadeli mevduat hesaplarına verilen faiz de düşecek. Söz konusu ortalama faizin yüzde 17.5-18 civarına düşmesi bekleniyor.
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