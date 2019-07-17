17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 oranında azalarak 61 bin 355 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 60 konut satışı ve yüzde 16.4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 5 bin 430 konut satışı ve yüzde 8.9 pay ile Ankara, 3 bin 390 konut satışı ve yüzde 5.5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 38 konut ile Bayburt oldu. Ocak-haziran döneminde satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüşle 505 bin 796'ya geriledi.
İlk 6 ay itibarıyla konut satışlarının seyri:
İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI YÜZDE 59 AZALDI
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59.2 azalarak 23 bin 265 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 37.9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 813 konut satışı ve yüzde 16.4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 1.656 konut satışı ile Ankara ve 1.289 konut satışı ile İzmir izledi.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.9 azalış göstererek 38 bin 90 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 6 bin 247 konut satışı ve yüzde 16.4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 62.1 oldu. Ankara 3 bin 774 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 212 konut satışı ile Antalya izledi.
YABANCILARIN İLGİSİ SÜRÜYOR
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.5 artarak 2 bin 689 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2019'da ilk sırayı 1.009 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 668 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Ankara, 123 konut satışı ile Yalova ve 122 konut satışı ile Bursa izledi.
IRAKLILAR İLK SIRADA
Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 429 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 415 konut ile İran, 190 konut ile Rusya Federasyonu, 126 konut ile Almanya ve 113 konut ile İngiltere ve Kuveyt izledi.
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