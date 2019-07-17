TÜİK haziran ayı konut satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 oranında azalarak 61 bin 355 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 60 konut satışı ve yüzde 16.4 ile en yüksek paya sahip oldu. Ancak İstanbul'daki konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 10 bin 487 adet düştü. Satışların şehirlere göre dağılımına bakıldığında ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Türkiye'de haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 80 ilde düşüş kaydedildi. Satışlar sadece Hakkari'de yükseldi. 2018'in Haziran ayında Hakkari'de 13 konut satılırken, bu yıl satışlar 15 adede yükseldi. Satışların adet bazında en az düştüğü iller ise Bayburt, Ardahan, Şırnak, Muş ve Gümüşhane oldu.

Haziran 2019'da gerçekleşen 61 bin 355 konut satışının şehirlere dağılımı(adet):

Şehir 2018 Haziran 2019 Haziran Değişim Hakkari 13 15 2 Bayburt 39 38 - 1 Ardahan 13 4 - 9 Şırnak 55 46 - 9 Muş 102 85 - 17 Gümüşhane 87 69 - 18 Siirt 186 139 - 47 Kars 182 128 - 54 Tunceli 97 39 - 58 Bitlis 136 72 - 64 Artvin 200 131 - 69 Kilis 201 132 - 69 Ağrı 202 127 - 75 Bingöl 187 103 - 84 Iğdır 151 66 - 85 Nevşehir 267 163 - 104 Yozgat 347 237 - 110 Van 426 314 - 112 Erzincan 234 113 - 121 Batman 374 252 - 122 Çankırı 248 102 - 146 Kırşehir 331 184 - 147 Karabük 378 220 - 158 Rize 322 156 - 166 Karaman 286 113 - 173 Mardin 601 426 - 175 Aksaray 478 294 - 184 Sinop 381 171 - 210 Bilecik 369 143 - 226 Amasya 472 239 - 233 Adıyaman 579 339 - 240 Bartın 393 146 - 247 Tokat 539 292 - 247 Bolu 675 412 - 263 Giresun 609 338 - 271 Isparta 588 313 - 275 Yalova 841 566 - 275 Burdur 447 160 - 287 Çorum 709 420 - 289 Erzurum 687 398 - 289 Zonguldak 612 323 - 289 Edirne 606 310 - 296 Uşak 560 249 - 311 Kastamonu 639 326 - 313 Düzce 663 343 - 320 Kütahya 721 393 - 328 Osmaniye 700 366 - 334 Kırıkkale 611 270 - 341 Afyonkarahisar 766 415 - 351 Niğde 717 352 - 365 Elazığ 836 467 - 369 Şanlıurfa 1 448 1 054 - 394 Malatya 901 478 - 423 Trabzon 1 025 572 - 453 Kırklareli 793 305 - 488 Sivas 966 449 - 517 Kahramanmaraş 1 329 754 - 575 Ordu 1 077 432 - 645 Çanakkale 1 202 542 - 660 Diyarbakır 1 516 842 - 674 Sakarya 1 753 970 - 783 Muğla 1 716 906 - 810 Hatay 2 195 1 329 - 866 Samsun 2 097 1 115 - 982 Kayseri 2 281 1 268 -1 013 Balıkesir 2 479 1 451 -1 028 Gaziantep 2 524 1 468 -1 056 Konya 2 843 1 693 -1 150 Eskişehir 2 066 886 -1 180 Manisa 2 382 1 059 -1 323 Aydın 2 744 1 411 -1 333 Denizli 2 029 652 -1 377 Tekirdağ 2 799 1 333 -1 466 Adana 2 854 1 268 -1 586 Mersin 3 345 1 743 -1 602 Kocaeli 3 095 1 356 -1 739 Antalya 5 335 3 390 -1 945 Bursa 4 243 2 289 -1 954 İzmir 6 888 3 331 -3 557 Ankara 12 078 5 430 -6 648 İstanbul 20 547 10 060 -10 487

ALTI AYLIK SATIŞLAR SADECE 3 ŞEHİRDE YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre ocak-haziran döneminde satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüşle 505 bin 796'ya geriledi. 6 aylık satışlara bakıldığında da 78 şehirde konut satışlarının geçen yıla göre düştüğü görülürken sadece Muş, Bolu ve Şırnak'ta satışlar yükseldi.

Muş'ta satışlar 702'den 922 adede, Bolu'da 3 bin 103'ten 3 bin 262 adede, Şırnak'ta ise 352'den 384'e yükseldi. Muş adet bazında 220 ile konut satışlarını en çok artıran şehir oldu. Haziranda konut satışlarının tek arttığı il olan Hakkari'de 6 ayda 50 konut satıldı. Satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre 6 adetlik düşüş yaşandı.

0cak-haziran döneminde satılan 505 bin 796 konutun şehirlere dağılımı(adet):