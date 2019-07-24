24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Müteahhitler Birliğince (TMB),ülke genelinde konut ihtiyacı varken satışlarda yaşanan düşüşün, yüksek faizler nedeniyle alıcıların birikimlerini mevduatta değerlendirmesi, gerileyen alım gücü ve geleceğe yönelik endişelerden kaynaklandığı bildirildi.
Birliğin bu yılın 2'inci çeyreğine ilişkin sektör analizinde, Türk müteahhitlik firmalarının, son dönemde yurt içinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yurt dışı projelere yoğunlaştığı belirtildi.
Bu kapsamda bu yıl için 20 milyar dolarlık proje üstlenilmesi hedeflendiği hatırlatılan analizde, ocak-haziran döneminde 5,1 milyar dolarlık 109 projeye imza atıldığı, bugüne kadar üstlenilen proje sayısının da 9 bin 700'ü aşarak 386 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.
Analizde, sektörün son dönemde çok sayıda ülkede proje takibine ağırlık verdiği belirtilerek, "Mevcut tablo, bu yıl sektörün yurt dışında 10 bininci projesini üstleneceği ve 2018'de yakaladığı 20 milyar dolar düzeyine tekrar ulaşacağı şeklinde yorumlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.
"YAPISAL REFORMLAR UYGULAMAYA KONULMALI"
Analizde, yüksek maliyet artışları nedeniyle işleri nedeniyle yüklenicilerin yaşadığı sıkıntılara da yer verilerek, tasfiye/devir/süre uzatımı düzenlemesiyle ilgili belirsizliklere değinildi.
Yerel seçimlerin tamamlanmasının yanı sıra ABD ile S-400 konusunda kaydedilen gelişmelerle siyasi belirsizliklerin kısmen de olsa geride bırakıldığı ifade edilen analizde, gelecek dönemde ekonominin verimli ve şoklara karşı dayanıklı hale getirilmesi amacıyla orta ve uzun vadeli yapısal reformların uygulamaya konulmasının önemi vurgulandı.
"BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKARSA KONUT TARAFI TOPARLANABİLİR"
Türkiye'de konut fiyatlarının ve stok erime hızının düştüğüne işaret edilen analizde, şunlar kaydedildi:
"2019 sonuna kadar uzatılan vergi teşviğine rağmen yılın ilk yarısında konut satışlarında gerileme artmış, ekonomideki belirsizlik ortamı arz ile talebin buluşamadığı tabloyu oldukça belirgin kılmıştır. Türkiye'de halen konut ihtiyacı mevcut iken satışlardaki düşüş, yüksek faiz nedeniyle alıcıların birikimlerini mevduatta değerlendirmesi, düşen alım gücü ve geleceğe yönelik endişelerin bir sonucu olarak açıklanmaktadır. Sektör temsilcileri belirsizliklerin ortadan kalkması ve finansman koşullarının iyileşmesi halinde ancak yılın son çeyreğinde konut segmentinde toparlanma beklentisini dile getirebilmektedir."
Analizde, Türk müteahhitlerinin Irak pazarındaki birikmiş alacaklarının ödenmesi ve mevcut projelerinin tamamlanmasıyla, savaşın ardından başlaması beklenen yeniden imar çalışmalarından önemli pay alabilecekleri değerlendirmesi de yapıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!