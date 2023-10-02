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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Uşak Seramik yükselen faizi gerekçe gösterdi, yatırımlarını askıya alıp küçülme kararı aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Uşak Seramik yükselen faizi gerekçe gösterdi, yatırımlarını askıya alıp küçülme kararı aldı

        Faiz oranlarının yükseltilmesi iş dünyasında beklenen yan etkisini göstermeye başladı. Uşak Seramik KAP'a yaptığı açıklamada artan faizler ve finansman maliyetleri nedeniyle kısa vadeli acil yatırımlar hariç tüm orta ve uzun vadeli yatırım planlarının durdurulmasına karar verildiği duyuruldu. Uşak Seramik ayrıca şirketin organizasyonel olarak kısmi küçülmesine, bu konuda insan kaynakları departmanının yetkilendirilmesine karar verildiğini açıkladı.

        Rahim Ak
        rak@cyh.com.tr
        Giriş: 02.10.2023 - 18:55 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:59
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        Yükselen faiz yatırım durdurdu
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        Yükselen faizler sonrasında Uşak Seramik küçülmeye gidiyor. KAP üzerinden resmi açıklama yayımlayan Uşak Seramik yatırım planlarını durdurduğunu ve küçülmeye gidileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada alınan kararlar şu şekilde ilan edildi. Şirketten yapılan açıklamada artan faizler ve finansman maliyetleri nedeniyle kısa vadeli acil yatırımlar hariç tüm orta ve uzun vadeli yatırım planlarının durdurulmasına, şirketin organizasyonel olarak kısmi küçülmesine, bu konuda insan kaynakları departmanının yetkilendirilmesine karar verildiği belirtildi.

        Uşak Seramik açıklamasında "Faaliyetlerimizin aksamadan sürdürülmesine ancak şirket giderlerinde verimlilik artışı sağlayabilmek için çeşitli önlemlerin araştırılmasına ve uygulamaya geçirilmesine oybirliği ile karar vermiştir" denildi.

        7 YILDA 55 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

        Uşak Seramik'in son 7 yılda 55 milyon dolar yatırım yaparak gelişen teknolojiye uyum sağladığını belirterek hem değişen müşteri taleplerini karşılar hale gelerek pazar payını artırdığını kaydetti. Şirketin toplam hasılat 2019'da 65 milyon dolar karşılığı iken 2023/6 itibariyle son 1 yıl toplamı 95 milyon dolara çıktı. Yılı 100 milyon doları geçerek tamamlamayı planlıyor. Diğer yandan şirket faaliyet giderleri/ciro oranı 2018'de yüzde 10'ken 2023/6'da yüzde 5.5'e geriledi. Bu sayede faaliyet kar marjı 2021'den beri iyileşmeye devam etti. KAP'a yapılan açıklamada şu kararın alınmasında şu noktaların önemli olduğu vurgulandı: "Dünyada uzun yıllar finansmana erişim kolaylığı ve maliyet düşüklüğü esas iken son 1 yıldır sürecin tersine döndüğü görülmektedir. ABD Merkez Bankası 11 toplantıda faiz artırım kararı alarak doların faizini % 0.25'den % 5.50'ye yükseltirken, İngiltere Merkez Bankası 14 kez artarda faizi artırarak % 0.10'dan % 5.25'e, Avrupa Merkez Bankası ise 10 kez üst üste artırarak faizi eksi bölgeden % 4.00'e yükseltti. Türkiye Merkez Bankası da bu yıl 23 Haziran'a kadar % 8.5'da olan gösterge faizi 4 toplantıda % 30'a yükseltti. Üstelik bu artırım sürecinin biraz daha devam edeceği beklenmektedir. Bu şartlar altında; gerek döviz bazlı gerekse TLREF ile alınacak değişken faizli kredilerin şirketlere olan maliyetinin artacağı kesindir."

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        #haberler
        #yüksek faiz
        #Uşak Seramik
        #üretimi durdurma
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