Üretici fiyatlarında rekor artış

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TÜİK haziran ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre üretici fiyatları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 138.31 ile rekor seviyede yükseldi. Aylık yükseliş ise yüzde 6.77 olarak açıklandı. Üretici fiyatlarındaki artışlar genel olarak tüketici fiyatlarına geçişkenlik gösterdiği için dikkatle takip ediliyor.

Mayıs ayında ÜFE'deki yıllık artış yüzde 132.16 olmuştu.

TÜİK açıklamasına göre sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 142.68, imalatta yüzde 120.47, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 369.20 ve su temininde yüzde 81.47 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık artışlar; ara malında yüzde 126.06, dayanıklı tüketim malında yüzde 85.98, dayanıksız tüketim malında yüzde 111.81, enerjide yüzde 317.87 ve sermaye malında yüzde 85.65 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2022:



EN DÜŞÜK ARTIŞ ECZACILIK ÜRÜNLERİNDE

Haziranda yıllık en düşük artış; yüzde 45.19 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 49.59 ile giyim eşyası, yüzde 61.76 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 369.20, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 297.28, ham petrol ve doğal gaz yüzde 264.60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.