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        Ünlülerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri anılıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla 15 Temmuz şehit ve gazilerine şükranlarını sundu

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 14:45
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        • 1

          HÜLYA KOÇYİĞİT

          15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişimini, vatanı, bayrağı uğruna canını hiçe sayarak engellemeye çalışan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

        • 2

          SİBEL CAN

          Aradan 7 yıl geçmesine rağmen o gün hâlâ aklımızda ve hiç unutmayacağız. Ülkemiz için kendini feda eden kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.

        • 3

          EBRU GÜNDEŞ

          15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü...

        • 4

          MUSTAFA CECELİ

          Hain darbe girişimini bozguna uğratan kahramanlara minnet ve şükranla...

        • 5

          SEDA SAYAN

          Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz...

        • 6

          ALİŞAN

          15 Temmuz destanı... Şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla...

          Fotoğraflar: Instagram

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