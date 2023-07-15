Ünlülerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri anılıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla 15 Temmuz şehit ve gazilerine şükranlarını sundu
- 1
HÜLYA KOÇYİĞİT
15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişimini, vatanı, bayrağı uğruna canını hiçe sayarak engellemeye çalışan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.
- 2
SİBEL CAN
Aradan 7 yıl geçmesine rağmen o gün hâlâ aklımızda ve hiç unutmayacağız. Ülkemiz için kendini feda eden kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.
- 3
EBRU GÜNDEŞ
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü...
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- 4
MUSTAFA CECELİ
Hain darbe girişimini bozguna uğratan kahramanlara minnet ve şükranla...
- 5
SEDA SAYAN
Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz...
- 6
ALİŞAN
15 Temmuz destanı... Şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla...
Fotoğraflar: Instagram
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