Ünlüler, Narin Güran davasının sonuçlanmasıyla ilgili duygularını paylaştı
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ünlüler, davanın sonuçlanmasıyla ilgili duygularını paylaştı
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Narin Güran'ın cinayet davasında karar çıktı. Annesi; Yüksel Güran, ağabey; Enes Güran ve amcası; Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Ünlüler, davanın sonuçlanmasıyla ilgili duygularını paylaştı.
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Ajda Pekkan: Verilen hiçbir ceza maalesef Narin’i geri getirmeyecek, bu utanç verici trajediyi hafızalarımızdan silemeyecek. Huzur içinde uyu, güzel çocuk.
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Ayşegül Aldinç: Ruhun huzur bulsun kuzucuğum. Kanın yerde kalmadı.
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Deniz Barut: Benim güzel kızım, güzel Narin’im, ilk günden apaçık belli olan, aylar sonra yeniden belli oldu. O gözünden yaş akmadan höyküren annenden anlamıştım, acısının gerçek olmadığından. Rahat uyu demek isterdim ama gideni toprakta dar, kalana unutulmaz. Vücutta bir utanç. Destek veren, peşini bırakmayan değerli vicdanlı avukatlarımızın hepsinin gönülden tebrik ediyorum.
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Berk Oktay: Gittiğin yerde huzur bul kız çocuğu... Bu kirli dünya da yaşadığını unut. Tekrar gelişin sınavsız olsun. Cennetten bak bize.
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Yıldız Çağrı Atiksoy: Adalet, bir nebze de olsa.
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Gonca Vuslateri: Adalet.
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Ecem Erkek
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Hatice Şendil
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Başak Dizer
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Mine Tugay