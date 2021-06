Ünlü & Co, yatırım bankacılığı için yetki verdi

Türkiye’nin önde gelen yatırım danışmanlık ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co (Ünlü Yatırım Holding) yatırım bankacılığı için ilk adımı attı. Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “17 Haziran 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında yatırım bankası kurulmasına ilişkin olarak; gerekli her türlü fizibilite çalışmalarının yapılması ve bu kapsamda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdindeki gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş’nin yetkilendirildiği” duyuruldu.

DAHA GÜÇLÜ SERMAYE İYE BANKA KURULACAK

Geçtiğimiz günlerde halka açılan ve halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 82’sini şirkete sermaye olarak koyan ÜNLÜ &Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut Ünlü, halka arzdan sonra hedeflerinin 1-1,5 yıl içinde yatırım bankası projesine yönelmek olduğunu söylemişti. ÜNLÜ & Co olarak dört ana iş dalında faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Mahmut Ünlü, “Yatırım bankası gelecek ve bizim iş modelimiz değişecek diye bir şey yok. Tam tersine yapı taşı gibi düşünmek gerekir. Yapı taşlarını ekleyip ürünlerimizi geliştiriyoruz. Önümüzdeki 12 ila 18 ay içerisinde en geç bu adımı atmış oluruz. O arada kaynakları değerlendiriyor olacağız. Çeşitli ürün dallarında bu kaynaklarımızı kullanacağız ve karlılığımızı büyüteceğiz. Böylece daha kuvvetli bir sermaye ile banka kurulmuş olacak” şeklinde konuşmuştu.