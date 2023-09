REKLAM advertisement1

Bahar aylarında AK Parti'nin seçim kampanyası olarak gündeme getirilen, okula dönüş sezonunda da hayata geçirilmek için adımlar atılan 'gençlere vergisiz telefon' sözünde sona yaklaşıldı. Kampanya ilk dile getirildiğinde herhangi bir sınır olmaksızın telefon alınabilecekmiş gibi anlaşılsa da daha sonrasında belirli sınırlarının olacağı gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz ay içerisinde kulislerde dönen konuşmalara ve bir önceki kabine toplantısından çıkan bilgilere göre yerli üretim telefonların teşvik edilmesi gündemdeydi. Bu sebeple yalnızca Türkiye'de üretilen ve montajı yapılan modellerin alınabileceği konuşulmuştu. Ancak son kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre sınırlamanın yerli üretim üzerinden olmayacağı anlaşıldı.

Peki üniversiteli öğrenciler hangi telefonları alabilecek?

FİYAT SINIRLAMASI OLACAK

Yalnızca üniversiteli öğrencilerin vergisiz cep telefonu kampanyasından yararlanabileceğinin vurgulandığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyecek şekilde teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Cep telefonlarında piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne kadar, bilgisayarlar için ise yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."

GENÇ KART İLE ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.

Henüz tüm detayların resmiyet kazanmamasına karşın kampanyadan yararlanabilecek telefon marka ve modelleri ortaya çıkmış durumda...

İşte 9 bin 500 TL'lik fiyat etiketinin altında kalan marka ve modellerden bazıları:

Samsung: Galaxy M13, A04e, A04S, A32, A14

VIVO: Y35, Y22s, Y16, Y36

Reeder: S19 Max, P13

Xiaomi: Pad 5, Redmi Note 12, Redmi 12, 10, 12C, Poco M5S

Realme: 9 Serisi, 8 Serisi, 7 Serisi

Casper: VIA F30, VIA M30 Plus

Tecno Pova: Neo 2, Techno Pova 4

Infinix: Hot 20i, Hot 30, Note 12,

OPPO: A16, A55, A72, A91

TCL: 20 SE, 20 E,

OMIX: X5

