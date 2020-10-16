Afyonkarahisar'da üniversite-sanayi iş birliğiyle üretilen bor madeni katkılı sıvı sabun ve cilt bakım kremi, zincir marketlerde satışa sunuldu.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Kabu ile Doç. Dr. Recep Kara, uzun zamandır bor madeni katkılı gıda maddeleri ve kişisel bakım ürünleri üzerinde çalışıyor.
Kabu ve Kara, 5 yıl süren "bor ilaveli gıda ürünleri" araştırmalarının sonucunda geçen yıl, süt, peynir, yoğurt, kaymak, sucuk gibi et ve süt ürünlerinin raf ömrünü yüzde 20 uzatıp, ürün kaynaklı minerallerin insan vücudundaki faydasını artırmayı başardı.
İki bilim insanı, bor bileşiklerini kişisel bakım ürünlerine de katarak daha hijyenik ve uzun süre koruma sağlayan sıvı sabun ve cilt bakım kremi geliştirdi.
Kabu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKÜ Teknopark'ta yürüttükleri bor katkılı kişisel bakım ürünleri çalışmalarını pandemi dolayısıyla hızlandırdıklarını söyledi.
Laboratuvar çalışmalarının ardından sanayici desteğiyle sıvı sabun ve cilt bakım kreminin seri üretimine geçtiklerini dile getiren Kabu, yaklaşık 1 yıllık çalışmanın ürünü olan sabun ve kremle ilgili geri dönüşlerin olumlu olduğunu ifade etti.
Kabu, ürünlere ilişkin şu bilgileri verdi:
"En yüksek değeri '10 aktif' olan sıvı sabunu, bor katkılı olarak 'daha aktif' seviyeye getirdik. Koruma anlamında da daha güçlendirdik. Sıvı sabunda antiviral ve antibakteriyel özelliği bulunuyor. Bu özellikleri, bor ilavesiyle muadillerine göre daha da güçlendirdik. Ayrıca, laboratuvar çalışmalarımızda bor katkılı sıvı sabunun cilt sağlığına katkı sağladığını tespit ettik. Bunun üzerine cilt bakım kremi için bir çalışma yaptık. Burada da bordan gelen hijyen özelliğini daha aktif hale getirdik."
Sırada şampuan var
Doç. Dr. Kabu, "Ürünlerimiz bazı zincir marketlerde satışa sunuldu. Bize gelen ilk geri dönüşlerden de oldukça memnunuz. Özellikle de sosyal medya üzerinden bizleri onore eden yorumlar yazıyorlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Kişisel bakım ürünleri çalışmalarımızı şimdi de şampuan üzerine yoğunlaştırdık. İnşallah onu da en kısa sürede tamamlayacağız." diye konuştu.
"Ürün ellerde çatlama ve tahriş oluşumunu engelliyor"
Doç. Dr. Recep Kara da pandemi dolayısıyla kullanımı artan kişisel bakım ürünlerinin hijyen sağlamanın yanında cilt sağlığına zarar vermemesi gerektiğine işaret etti.
Ürettikleri kişisel bakım ürünlerinin ekstra hijyen ve koruma özelliği olduğunu vurgulayan Kara, şunları kaydetti:
"Her bor bileşiğini her üründe kullanamayız. Doğru bileşiğin, doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılması gerekir. Kişisel bakım ürünleri konusunda çalışmalarımızı yaklaşık 1 yıldır sürdürüyorduk. Laboratuvar çalışmalarımızın ardından sanayi iş birliğiyle ilk ürünlerimiz olan bor katkılı sıvı sabun ve cilt bakım kreminin üretimi başladı. Ürünlerimiz ellerde çatlama ve tahriş oluşumunu engelliyor. Güzel bir yumuşaklık oluşturuyor ve bu etkisini de uzun süre devam ettiriyor. Ayrıca, bu ürünlerimizin antioksidan içerdiği için ciltte oluşan çatlamaları ve tahrişi iyileştirici özelliği de bulunuyor. "
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