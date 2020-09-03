Hızlı tüketim ürünleri şirketi t, ev ve çamaşır bakım ürünlerinin formüllerinde fosil yakıtlardan elde edilmiş karbonun yüzde 100'ünü yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş karbonla değiştireceğini duyurdu. Böylece OMO, Cif, Domestos, Yumoş gibi küresel ve yerel markaların sürdürülebilirlik yolculuğunda dönüştürücü bir etki yaratılacak.
Temiz Gelecek Vizyonu hakkında görüşlerini paylaşan Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, "Unilever Temiz Gelecek Vizyonu, işimize yönelik köklü bir değişim. Sektör olarak hammadde de dahil olmak üzere ürünlerimiz için fosil yakıtlara olan bağımlılığımızdan kurtulmalıyız. Yer altından karbon çıkarmayı bırakmalıyız, çünkü zaten yerde ve yer üzerinde kullanabileceğimiz bol miktarda karbon var. Unilever Temiz Gelecek Vizyonu için yapılacak 1 milyar euroluk yeni küresel yatırım, tüketicilerin talep ettiği daha düşük çevresel etkiye sahip ve üstün temizlik performansı sağlayan, uygun fiyatlı ev ve çamaşır bakım ürünleri geliştirilmesi için kullanılacak" dedi.
Unilever'in Temiz Gelecek Vizyonu için ayırdığı 1 milyar euro kaynağın, fosil yakıttan elde edilmiş kimyasallardan uzaklaşılmasını sağlayacak biyoteknoloji araştırmalarının, karbondioksit ve atık kullanımı ve düşük karbonlu kimya çalışmalarının finansmanında kullanılacağı kaydedildi. Bu yatırım ile biyolojik olarak çözünebilir ve su-etkin ürün formülleri oluşturulurken 2025 yılına kadar birincil plastik kullanımının yarıya indirilmesi de desteklenecek.
Unilever Ev Bakımdan Sorumlu Dünya Başkanı Peter Tel Kulve konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Fosil yakıtların küllerinden yeni bir biyoekonomi yükseliyor. İnsanların geleneksel ürünler kadar iyi olan, daha uygun fiyatlı ve sürdürülebilir ürünler istediklerini defalarca duyduk. Gezegenimizin sınırlarına saygı göstererek büyümek için karbon kaynaklarını çeşitlendirmek çok önemli. Tedarikçilerimiz ve inovasyon ortaklarımız bu geçişte kritik bir rol oynuyor. Karbon Gökkuşağı modelimizi paylaşarak herkesi karbon kullanımıyla ilgili ekonomi genelinde bir dönüşüme çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
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