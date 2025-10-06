Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.858,52 %-2,02
        DOLAR 41,6914 %0,08
        EURO 48,7821 %-0,38
        GRAM ALTIN 5.264,12 %1,04
        FAİZ 39,93 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 64,99 %1,02
        BITCOIN 123.988,00 %1,00
        GBP/TRY 56,0484 %-0,36
        EUR/USD 1,1694 %-0,41
        BRENT 65,32 %1,22
        ÇEYREK ALTIN 8.606,83 %1,04
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ülker Bisküvi'ye 250 milyon dolarlık sendikasyon kredisi - İş-Yaşam Haberleri

        Ülker Bisküvi'ye 250 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

        Ülker Bisküvi 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, sağlanan sendikasyon kredisinin, özel sektörde 2020 yılından bu yana alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon refinansmanı olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 10:01 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ülker Bisküvi'ye 250 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülker Bisküvi, 2023 yılında aldığı, 3 yıl vadeli 250 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanı amacıyla 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

        Toplam 250 milyon ABD doları tutarındaki kredi, J.P. Morgan’ın global koordinatörlüğünde; J.P. Morgan, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank’ın baş yetkili düzenleyici banka ve talep toplayıcı banka olarak görev aldığı; Emirates NBD ve Standard Chartered Bank’ın aynı zamanda ortak sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü üstlendiği sendikasyon kredisi işlemi kapsamında; Gulfbank, Abu Dhabi Commercial Bank, Rabobank, Al Ahli Bank of Kuwait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commercial Bank of Dubai, Bank of America ve HSBC’nin katılımıyla, toplam 11 uluslararası bankayla 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli olarak imzalandı. Ülker Bisküvi, 2023’te sağladığı sendikasyon kredisini, 2026’da dolacak vadesinden önce 20 Ekim’de refinanse edecek.

        Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, sağlanan sendikasyon kredisinin, özel sektörde 2020 yılından bu yana alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon refinansmanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        “İmzaladığımız uzun vadeli sendikasyon kredisi anlaşmamızı, Ülker Bisküvi’nin istikrarlı büyüme stratejisinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü ilişkinin bir yansıması olarak kabul ediyoruz. Bu uzun vadeli anlaşmanın hem ülkemiz hem de şirketimiz için önemli bir güven göstergesi olduğuna inanıyoruz. Bu işlem, ülkemizde son 5 yılda özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. Kredi ihtiyacımızın iki katından fazla talep aldık ve ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 11 bankanın katılımıyla, güçlü bir konsorsiyum oluşturduk. Ülker’in güçlü finansal göstergeleri ve ülkemizin iyileşen kredi koşulları sayesinde aldığımız krediyle ciddi bir maliyet avantajı sağladık.

        Sürdürebilirlik odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini ifade eden Özgür Kölükfakı sözlerine şöyle devam etti: “Aldığımız kredi, Ülker’in sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığını yansıtan, sürdürülebilirlik bağlantılı bir yapı taşıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız, sağlam finansal yapımız ve güçlü bilanço yönetimimizle ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        C vitamini deposu besinler
        C vitamini deposu besinler
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Habertürk Anasayfa