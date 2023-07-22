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        Haberler İş-Yaşam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cezayirli mevkidaşları ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cezayirli mevkidaşları ile görüştü

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Posta ve Telekomünikasyon Bakanı Karim Tiriki ve Temel Altyapı Bakanı Lakhdar Rakhroukh ile görüştü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:53
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        Bakan Uraloğlu, Cezayirli mevkidaşları ile görüştü
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        Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştüğü toplantı öncesi Cezayirli mevkidaşları ile bir araya geldi.

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, "Görüşme öncesi Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Posta ve Telekomünikasyon Bakanı Karim Tiriki ve Temel Altyapı Bakanı Lakhdar Rakhroukh ile bir araya geldik. Bakanlıklarımız arasındaki mevcut durum ile gelecekteki iş birliğimize dair görüştük." ifadelerini kullandı.

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