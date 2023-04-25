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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Habertürk'ten Fevzi Çakır ve Aykut Gürel'e açıklamalar...

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE İNECEK"

Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüksek hızlı trenle Sivas'a hareket edeceğiz. Ankara-Sivas 2 saate inecek. Biz Kırıkkale-Sivas arasını geçtiğimiz yıl bitirmiştik. Ankara-Kırıkkale arasında önemli sıkıntılar yaşadığımız alanlar vardı. Bugün dört dörtlük şekilde hattımızı 405 kilometrelik hattımızı bitirdik. İnşallah yarın açacağız. Hakikaten bunlar çok özel imalatlar. Mühendislik isteyen işler bunlar. Başlangıçta 3 gidiş-3 geliş olarak planladık. Yolcu talebine göre yeniden revize edebiliriz. Ankara-İstanbul hattı da günlük 32 seferimiz var. Hızlı tren konforunu gören vatandaşlarımız seyahat etmek istiyor.

"ANKARA-İSTANBUL ARASI 3,5 SAAT OLACAK"

Bilecik'teki tünellerimiz bittiğinde Ankara-İstanbul arası 3,5 saatte bitecek. O bölgemizde de yoğun bir çalışma var. Ayrıca Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Kocaeli'den Sögütlüçeşme İstanbul hattımızı bitireceğiz. Burada da inşallah hızlı tren konforunu daha da artıracak önemli bir iş. Bugün başlasak 5 yıl sonra bitiririz. Ankara-İstanbul havayolu ulaşımını azaltacak bir iş olacak. Ankara-Konya arasını uzun yıllar çalışıyoruz. Ankara-Karaman-Ulukışla yapım çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yıl onu bitireceğiz. Mersin-İstanbul arasını kesintisiz bir şekilde tamamlayacağız. 2024 sonunda Mersin-Adana-Gaziantep'i tamamlayacağız.

"10 BİN KİLOMETRENİN YÜZDE 2'Sİ ETKİLENDİ"

6 Şubat'ta dünyanın en büyük felaketiyle karşılaştık. Karayolları açısından yaklaşık 10 bin kilometrenin yüzde 2'si etkilendi. Onardık ve trafiğe verdik. Nurdağı viyadükleri depremin yanı başında olmasına rağmen az etkilenmiştir. Kahramanmaraş-Göksun arasında 11 tünelimiz var. Bunlar hiç etkilenmemiştir. Bizim son yıllarda yaptığımız bütün yapılar depreme ve afetlere karşı dirençli yapılardır. 2002'den sonra yaptığımız bütün projelerin arkasındayız. Yüzde 2'lik kısmında hasar olmuştur, şimdi kalıcı onarımlarını yapıyoruz.

"100 BİN VATANDAŞIMIZIN TRANSFERİNİ YAPTIK"

Biz depremin ikinci gününden itibaren güçlü şekilde bölgeye bütün yardım ekipleri, arama kurtarma ekipmanları ile müdahale ettik. Binlerce kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardık. Yaralı kurtardıklarımızı İstanbul-Ankara'ya transfer ettik. 100 binin üzerinde transfer gerçekleştirdik. Mersin'de deniz yolundan yardım gemilerin gelmesi, depremzedelere ev sahipliği yapması. Bütün bakanlıklarımız çok yoğun mücadele verdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işe sahip çıkması. Bunlar hep Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin görmüş olduğu birlik beraberlik. Biz çok afetler yaşadık. İnşallah bir daha böyle bir afet olmasın. Bundan sonra tabii daha dirençli yapılar olacaktır.

"HATAY HAVALİMANI PİSTİ SIFIRDAN YENİLENECEK"

Bir taraftan konutlar yapıyoruz, prefabrik evler, kalıcı konutlar. Deprem bölgesinde büyük mücadele var. Hatay Havalimanı, AK Parti hükümetlerinden önce başlamış ve hızlı müdahale ile bitirilmiş proje. Burada yeri tartışılabilir. Şu anda teknolojiyle biz suyun altında bile bina yapıyoruz. Zaten sapasağlam ayakta terminal. Şimdi sorun pistin olduğu bölümde pisti koruyan duvarlarda bazı sorunlar yaşandı. Yardım kargoların buraya ulaşması için hızlı müdahale ile trafiğe açtık. Burası geçici şekilde asıldı. Özellikle deprem bölgesindeki transferler için burayı kullanıyoruz. Yoğunluk azaldıktan sonra pisti sıfırdan yenilemek için projelerimizi hazırlıyoruz.

"İSTANBUL 2019'DA VERDİKLERİ KARARI SORGULUYOR"

Buradan Trabzonlu hemşehrilerime selam ve saygılarımı iletiyorum. Trabzon özel bir şehir. Anlatılmaz, yaşanır. Biz oranın yetiştirdiği evladı olarak Trabzon'u farklı yerlere götüreceğiz. 1995 yılında Trabzon'da ayrıldım, İBB'de göreve başladım. İstanbul'un her sokağında imzamız vardır. İstanbul'a bütün faydaları tabii ki isterim. Biz şu anda da İstanbul'a çok önemli eserler bırakıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda yerlerde sürünüyor. İstanbullular 2019 yılında verdikleri kararı sorguluyorlar.

"ORTADA PARA DA YOK İŞ DE YOK, HESABI MİLLET SORACAK"

İstanbul'da Ankara'da 2019'dan sonra vatandaşa bir hizmetle gündeme geldiğini gördünüz mü? Devletimiz bakanlığa bütçe ayırıyor. Aynı şekilde büyükşehir belediyelerine de bütçe ayrılıyor. İBB'ye tam 300 milyar liraya genel bütçeden para gelmiştir. Bunun yanında kendi gelirleri de vardır. Ortada para da yok, iş de yok. Bunun hesabını millet soracaktır tabii ki.



"KANALİSTANBUL'IN ÇIKIŞINA BÜYÜK BİR LİMAN YAPACĞIZ"

Türkiye 20 yıldır hayal edilemeyen işleri becerdi. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu. Türkiye lojistik süper güç olacak. Büyük düşünmek için büyük yapıları planlı şekilde yapmak gerekiyor. Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. 2030'da 25 milyar tona çıkacak. Bugünden gördüğümüz için planlamalar yapıyoruz. Bugün İstanbul Boğazı'nda olabilecek yoğunluk ve riskleri ortadan kaldırmak için alternatif su yolu planlıyoruz. Kanalistanbul'un kuzey Karadeniz çıkışına dünyanın en büyük lojistik limanlardan birisini yapacağız. Önümüzdeki 50 yılı düşünüyoruz.

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