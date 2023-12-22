Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Sabiha Gökçen'in yeni pistine en büyük uçaklar inebilecek"

REKLAM advertisement1

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti, 25 Aralık Pazartesi günü açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışa kısa bir süre kala Habertürk TV'de Güntay Şimşek'in sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"EN BÜYÜK UÇAKLAR İNEBİLECEK"

En geniş gövdeli uçakların inebileceği bir pist oldu. Her türlü hava şartlarında iniş yapılabilen bir havaalanı. 62 uçaklık bir apron ve 40 kargo uçağının girebileceği bir apron da yaptık. Saha düzenlemeleri için birkaç gün içinde yapacağımız işler var. İnşallah pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış yapacağız. 40 milyon / yıl terminal kapasitemiz var.

"YENİ TERMİNAL BİNASI GÜNDEMDE"

Pisti açtığımız zaman diğer pistin bakımı konusunda rahatlamış olacağız. İnsan gibi yaşam döngüsü var. Uçuşun en az olduğu zamanlarda bakıma alacağız. Yoğun zamanda bir pisti iniş, bir pisti kalkış için kullanacağız. Terminal binası projesini yaptık. Burada bir girişim var, Malezyalılarla görüşüyoruz. Anlaşabilirsek konuşacağız. Yaklaşık 10 yıl daha işletme hakları var. Eski terminali de gerekirse devreye alabiliriz. 36 milyondan 40 milyona gelince ne yapacağız diye soru işaretimiz olmayacak.

REKLAM

"ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SON PİST HER HALÜKARDA KALACAK"

Atatürk Havalimanı'na günde 120 civarı uçak iniyor. İşleyen bir düzen var. Ciddi hangarlar var. Son pistimizi koruyacağız, her halükarda kullanmaya devam edeceğiz. İstanbul Havalimanı'nda da genel havacılık için çalışmalar var. Kargo konusunda her geçen gün yük artıyor. Denizden mi demiryolları mı diye değişiyor. Bizim daha fazla kapasiteye ihtiyacımız var.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NI GEREKTİKÇE BÜYÜTECEĞİZ"

İstanbul Havalimanı'nın planlanan kapasitesi 200 milyon / yıl yolcu. Muhtemelen bu seneyi 80 milyon ile tamamlayacağız. 200 milyon için hem yeni terminaller hem pistler olacak. Toplam 6 pist olacak. İhtiyaç oldukça yapıp trafiğe açacağız. Yeni terminaller yaparak orayı yöneteceğiz.

"İÇ HAT SEFERLERİ İÇİN UÇAK SAYISI YETMİYOR"

Anadolu'daki havaalanları... 2002'de 26 havalimanı vardı, şu anda 57 aktif havalimanı var. İnşaatı sürenler var. 6 Şubat'taki deprem bölgesinde 720 bin insanımızı tahliye ettik. Acil durumlarda can simidi olarak kullanılıyor. Teşvik için tavan fiyatları sınırlı tutarak teşvik verdik. Operatörler doluluk oranlarının az olduğu havaalanlarına gitmekte tereddüt edebiliyorlar. Biz de diyoruz ki kusura bakmayın oralara da gideceksiniz. Uçak sayımız şu an iç hatlardaki talebi karşılayamıyorlar. Kiralık uçaklarla sadece iç seferler yapılamıyordu, o konuda düzenleme yaptık.

HATAY HAVALİMANI'NDA SON DURUM NE?

Hatay Havalimanı, farklı bir yerde yapabilir miyiz diye baktık önce. Aylarca çalıştı arkadaşlar, maalesef bulunamadı. Onun üzerine ne yapabiliriz diye görüştük. Oradaki son duruma göre arazi kodu 76 metre, taşkın kodu da 80 metre civarında. Orayı yenileyerek güvenliği sağlayacağız. Hiçbir mühendislik yapısının depremde yıkılma ihtimalini sıfıra indiremezsiniz. Performans hesabı yaparız, Hatay Havalimanı bu performansı gösterdi. Birkaç günlük çalışmayla acil uçuşlara hazır hale getirdik.