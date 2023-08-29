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        Haberler Ekonomi Sigorta Uğur Gülen: Çözüm bekleyen konularda hızla harekete geçeceğiz - Sigorta Haberleri

        Uğur Gülen: Çözüm bekleyen konularda hızla harekete geçeceğiz

        Türkiye Sigorta Birliği Başkan Adayı Uğur Gülen, 14 Eylül'de gerçekleşecek Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde açıklamalarda bulundu. Sigorta sektörünün hak ettiği büyüklük ve itibara kavuşması için, Kamu-Özel Sektör-Sivil Toplum Kuruluşları ve global piyasalar ile son derece yakın, uyumlu, planlı ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Gülen, sektörün çözüm bekleyen konuları için hızla harekete geçeceğinin de altını çizdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 16:12 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:12
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        Gülen: Hızla harekete geçeceğiz
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        Sigorta sektörü 14 Eylül’de gerçekleşecek Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’na hazırlanıyor. 2022 yılında yapılan seçimlerle birlikte halihazırda Aksigorta Genel Müdürü, TSB Hayat Dışı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Uğur Gülen, TSB Başkanlığı için adaylığını koydu. Gerçekleşecek olan Genel Kurul öncesinde açıklamalarda bulunan Gülen, sektörün çözüm bekleyen konuları için hızla harekete geçileceğini söyledi.

        Türkiye Sigorta Birliği’nde Başkan olarak çok değerli çalışmalara imza atan Atilla Benli’nin istifası neticesinde Birlik Başkanlığına talip olmasının nedenini, sektörle birlikte dirsek dirseğe hep beraber gösterilen çabaların, kesintisiz bir şekilde devamını sağlamak olarak açıklayan Uğur Gülen, sektörün hak ettiği büyüklüğe ve itibara ulaşması için, Kamu-Özel Sektör-Sivil Toplum Kuruluşları ve global piyasalar ile son derece yakın, uyumlu, planlı ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

        TRAFİK SİGORTALARINA ÇÖZÜM

        Sektörde gerek Hayat Dışı gerekse Hayat ve Emeklilik şirketlerinin çözüm bekleyen kısa, orta ve uzun vadede birçok konusu olduğunu belirten Uğur Gülen, şu açıklamalarda bulundu: “Uzun yıllardır hayat-dışı sektörün en sıkıntılı ürünlerinden olan trafik sigortalarındaki sorunların çözülmesi, deprem ve sonrasında yaşanan reasürans kapasitesi konuları, deprem sonrasında tüm ekosistemde yaşadığımız noksanlıklar, özellikle hayat-dışı sektörün yetersiz hale gelen sermayesi, yeni bir finansal raporlama sistemi olan IFRS17’ye geçiş ve bununla birlikte sermaye yeterliliklerinin hesaplama yöntemi, BES sistemindeki çok sayıda mevzuat değişikliği sonucundaki karmaşıklığının basitleştirilmesi ve tamamlayıcı BES sisteminin kurulması, özel sağlık sigortalarının geliştirilmesi konularının yanı sıra daha çok sayıda konu sigorta sektörünün gündemindedir. TSB ve komiteleri, yukarıdaki konularla ilgili olarak SEDDK’nın (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) da öncülüğü, yönlendirmesi ve desteği ile çözüm planlarını hazırlamıştır. Başkanlığım döneminde de özellikle acil ve önemli konulara yoğunlaşırken, bundan sonraki dönemlerde kriz konuları oluşmaması için önemli konulara da odaklanacağım.’’

        BİZ DİLİ HAKİM OLACAK

        Sigortacılık ekosistemini oluşturan tüm partilerin faydalarını optimize edecek çözümlere ulaşılması için çalışacağını, sektörde ‘biz’ dilinin hâkim olacağı, çözüm odaklı bir yaklaşım kültürü ortamını sağlamanın yanı sıra ortak akıl ile yönetilen bir yapının oluşması için tüm çaba ve tecrübesini ortaya koyacağını vaat eden Uğur Gülen, “Sigorta Denetleme ve Düzenleme Kurulu Başkanımız Mehmet Akif Eroğlu ve SEDDK ekipleri ile TSB’nin koordineli yürüttüğü yol haritasının, beklenen performansta ve sürede hayata geçirilmesi için sektörümüzün en üst seviyeden katkısı sağlanacak. Tüm HEYK (Hayat-Emeklilik Yönetim Kurulu) ve HDYK (Hayat-Dışı Yönetim Kurulu) üyelerimizin bu süreçte aktif desteğinin alınmasına azami gayret gösterilecek. Sahiplenme modeli ile önceliklendirilen tüm konular üyelerimizin sorumluluğunda ve liderliğinde sektör paydaşları ile çevik, odaklı, planlı ve koordineli bir çalışma ile sonuçlandırılmaya çalışılacak ve üyelerimiz her aşamada periyodik bilgilendirilecektir. Bilindiği üzere sigorta denildiğinde akla ilk gelen ‘güven’dir. Bu konuyu her ortamda ön planda tutan; sigortanın hayatın bir güvencesi olduğunu, ihtiyaç ve gerekliliğini anlatan bir yaklaşımda olacağım’’ açıklamasında bulundu.

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        #haberler
        #Türkiye Sigorta Birliği
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