UEFA Uluslar Ligi çeyrek final: Hollanda- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finali dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Hollanda, İspanya'yı konuk ediyor. Hollanda- İspanya maçı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan karşılaşmanın muhtemel 11'i merak ediliyor. Peki, Hollanda- İspanya maçı ne zaman ve hangi kanalda?