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        Haberler Bilgi Spor UEFA Uluslar Ligi çeyrek final: Hollanda- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi çeyrek final: Hollanda- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçı kapsamında Hollanda ile İspanya kozlarını paylaşacak. İki maç üzerinden organize edilen müsabakada rakibine üstünlük sağlayan taraf yarı finale yükselecek. Rövanş mücadelesi ise 23 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Peki, futbolseverler tarafından merakla beklenen Hollanda- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları ve muhtemel kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:37
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        • 1

          UEFA Uluslar Ligi çeyrek finali dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Hollanda, İspanya'yı konuk ediyor. Hollanda- İspanya maçı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan karşılaşmanın muhtemel 11'i merak ediliyor. Peki, Hollanda- İspanya maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        • 2

          HOLLANDA- İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

          Hollanda- İspanya maçı 20 Mart Perşembe (bu akşam) 22.45'te oynanacak.

        • 3

          HOLLANDA- İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Heyecanla beklenen çeyrek final ilk etap karşılaşması dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

          HOLLANDA- İSPANYA CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

          Hollanda ile İspanya toplamda 13 maça çıktı. Müsabakaların altısını Hollanda kazanırken beş mücadeleden İspanya üstün ayrıldı. Aralarında oynanan iki karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

          Öte yandan iki takım 2010 yılında Dünya Kupası finalinde karşılaşmış, normal süresi 0-0 biten maçta, uzatmalarda (117. dk) İniesta golü atıp ülkesine Dünya Kupası'nı kazandırmıştı.

          2014 yılında oynanan Dünya Kupası grup aşamasında ise Hollanda rakibini 5-1 yenerek ezici üstünlük sağlamıştı.

          2015 yılında oynanan Uluslararası hazırlık müsabakasını Hollanda 2-0 kazanırken, 2020 yılında aralarında oynanan son mücadele 1-1 sonuçlanmıştı.

        • 5

          HOLLANDA MUHTEMEL 11

          Verbruggen, Frimpong, De Light, Van Dijk, Hato, Koopmeiners, De Jong, Rejinders, Simons, Gakpo, Brobbey

        • 6

          İSPANYA MUHTEMEL 11

          Raya, Porro, Asencio, Normand, Cucurella, Zubimendi, Ruiz, Yamal, Pedri, Williams, Morata

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