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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 20 Mart 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün UEFA Uluslar Ligi maç takvimi

        Bugünkü maçlar 20 Mart 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi maç programına göre, bugün 12 maç oynanacak. Uluslar Ligi'nde çeyrek final maçlarının yanı sıra play off müsabakaları gerçekleşecek. Milli maç başta olmak üzere heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt araşmaya başlandı. Bugünkü maçlar listesi 20 Mart 2025 maç takvimi ile belli oldu. İşte 20 Mart 2025 bugünün maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:54
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        • 1

          Bugünkü maçlar 20 Mart 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar play off maçında Macaristan'ı konuk ediyor. Milli maçın saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan bugün oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları merak ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 20 Mart 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar…

        • 2

          UEFA Uluslar Ligi - Çeyrek Final

          22:45 İtalya - Almanya (Exxen)

          22:45 Danimarka - Portekiz (Exxen)

          22:45 Hırvatistan - Fransa (Exxen)

          22:45 Hollanda - İspanya (Exxen)

        • 3

          UEFA Uluslar Ligi - Play-off A/B

          20:00 Türkiye - Macaristan (TV8)

          22:45 Yunanistan - İskoçya

          22:45 Avusturya - Sırbistan (Exxen)

          22:45 Ukrayna - Belçika (Exxen)

        • 4

          UEFA Uluslar Ligi - Play-off B/C

          20:00 Ermenistan - Gürcistan (Exxen)

          22:45 Kosova - İzlanda

          22:45 Slovakya - Slovenya

          22:45 Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti (Exxen)

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