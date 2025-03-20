UEFA Uluslar Ligi çeyrek final: İtalya- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçı kapsamında İtalya ile Almanya kozlarını paylaşacak. İki maç üzerinden organize edilen müsabakada rakibine üstünlük sağlayan taraf yarı finale yükselecek. Rövanş mücadelesi ise 23 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Peki, futbolseverler tarafından merakla beklenen İtalya- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları ve muhtemel kadrosu...
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UEFA Uluslar Ligi çeyrek finali dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda İtalya, Almanya'yı konuk ediyor. İtalya- Almanya maçı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan karşılaşmanın muhtemel 11'i ve cezalı oyuncular merak ediliyor. Peki, İtalya- Almanya maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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İTALYA- ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?
İtalya- Almanya maçı 20 Mart Perşembe (bu akşam) 22.45'te oynanacak.
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İTALYA- ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen çeyrek final ilk etap karşılaşması dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.
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İTALYA MUHTEMEL 11
Donnarumma, Di'Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Calafiori, Barella, Retegui
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ALMANYA MUHTEMEL 11
Nübel, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstadt, Andrich, Gross, Sane, Musiala, Adeyemi, Kleindienst
Eksik oyuncu: Almanya'da F. Wirtz sarı kart cezası nedeniyle İtalya karşısında forma giyemeyecek.