UEFA Uluslar Ligi çeyrek final: İtalya- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finali dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda İtalya, Almanya'yı konuk ediyor. İtalya- Almanya maçı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Öte yandan karşılaşmanın muhtemel 11'i ve cezalı oyuncular merak ediliyor. Peki, İtalya- Almanya maçı ne zaman ve hangi kanalda?