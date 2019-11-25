ABD'li taksi uygulaması Uber'in, İngiltere'nin başkenti Londra'daki lisansını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Kentteki otoritelerin şirketin lisansını 'uygun' olmadığı gerekçesiyle yenilemeyeceği belirtiliyor.

Londra ulaştırma dairesinden (TFL) yapılan açıklamaya göre, Uber'in sisteminde yaptığı bir değişiklik ile yetkisi olmayan sürücülerin sisteme kayıt yaptırarak yolcu taşımacılığı yapmaya başladığı belirtildi.

Bu şekilde gerçekleşen yolculuk sayısı ise 14 bin olarak açıklandı.