09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok tartışma ile gündeme gelen Uber, yılın ikinci çeyreğinde 5.2 milyar dolarlık bir rekor zarar açıkladı.
Bu dönemde cirosu yüzde 14 artış ile 3.17 milyar dolara yükselen şirketin kaydettiği büyüme oranı da kuruluşundan bu yana geçen süre içindeki en düşük seviye oldu.
Uber'in tarihindeki en yüksek zararı açıklamasının ardında, yükselen giderler yatıyor. Nisan-Haziran döneminde giderleri yüzde 147 oranında artarak 8.65 milyar dolara çıkan şirketin, en büyük maliyet kalemlerinden birisi sürücüsüz (otonom) araç çalışmaları oluşturuyor.
KULLANICI SAYISINI ARTIRDI
Öte yandan, yılın ikinci çeyreğinde şirketin kullanıcı sayısında artış yaşandı. İlk üç ayın sonunda aktif kullanıcı sayısını 93 milyon kişi olarak açıklayan Uber, Haziran ayı sonunda ise bu sayının 99 milyona çıktığını bildirdi.
Uber'in CFO'su Nelson Chai, "Büyümek için agresif yatırımlara devam edeceğiz. Sağlıklı bir büyüme istiyoruz. Son çeyrekteki adımlarımızı bu yönde attık" dedi.
Bilançonun açığa çıkmasının ardından, Uber'in hisse değerinde de yüzde 6 oranında düşüş yaşandı.
Mayıs ayında New York Borsası'ndan halka arz edilen Uber'in piyasa değeri o dönem 82.4 milyar dolar olarak belirlenmişti.
XL ARAÇLARI SİSTEMİNDEN ÇIKARDI
2009 yılında kurulan ABD merkezli Uber, online uygulama üzerinden taşımacılık hizmetlerine aracılık etmesiyle hemen hemen dünyanın her ülkesinde taksicilerin hedefinde.
Türkiye'de de hakkında davalar açılan şirket, Mayıs ayı sonunda 2014 yılından beri hizmet verdiği XL hizmetini durduğunu açıkladı.
Şirketin o dönem yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 milyon kullanıcısı olduğu ve 12 bin UberXL sürücü ortağı ile 6 bin şirketin kendileri sayesinde gelir ettiği belirtilmişti.
Uber, Türkiye'de son 2 aydır sarı ve turkuaz taksiler üzerinden kullanıcılarına hizmet veriyor.
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