SON DAKİKA!

Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın internet üzerinden hizmet veren UBER’e yönelik olarak açtığı haksız rekabetin tespiti için açtığı davada karar çıktı.

İstanbul 10 Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber hizmetleri haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti ve uber.com'a ulaşımın hükümle engellenmesine karar verdi. Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberi...

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uzunca bir süredir taksicilerin hedefinde olan ABD merkezli Uber, Mayıs ayında Türkiye'de 8+1 araçlar ile verdiği XL hizmetini durdurma kararı almıştı.

2014'ten beri Türkiye'de varlık gösteren Uber, son 4 aydan beri sarı taksi ve turkuaz taksi iş ortakları ile faaliyet gösteriyordu.

12 BİN XL SÜRÜCÜ ORTAĞI VARDI

Uber'in dünyanın 63 ülkesinde 700'den fazla şehirde faaliyetleri bulunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobil uygulama üzerinden günde 15 milyon yolculuğa aracılık yapılıyor.

Türkiye'de ise bugüne kadar 4 milyondan fazla kişinin Uber'in mobil uygulamasını indirdiği belirtilirken, Mayıs ayında ABD'li şirketin Türkiye'de 12 bin XL sürücü ortağının bulunduğu ve 6 bin şirketin de Uber'den gelir sağladığı bilgisi verilmişti.

Uber en son geçen ay yaptığı açıklama ile, yerli bir fintech girişimi ile işbirliğine gittiğini duyurmuş ve taksi sürücü ortaklarına kredi kartı ile gerçekleşen yolculukların kazançlarını günlük olarak ödeyeceğini bildirmişti.