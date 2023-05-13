Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji

Twitter, Türkiye'deki bazı içerikleri engellediğini duyurdu

Sosyal medya platformu Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engel getirdi

Giriş: 13.05.2023 - 12:11 | Güncelleme: ABONE OL
Twitter, Türkiye'deki bazı içerikleri engellediğini duyurdu
AA

Twitter Global Government Affairs (Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabından yapılan açıklamada sosyal medya uygulamasının, Türkiye'de bazı içeriklere mahkeme kararı uyarınca ve platformun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla erişiminin engellendiğini vurguladı.

Sayfadan Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, "Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik. Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Twitter, erişime engellenen içeriklerin neler olduğuna dair ise bilgi vermedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta seslendi
Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta seslendi
14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak
14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak
Evleri koğuşlara ayırmışlar! 62 kişi yakalandı
Evleri koğuşlara ayırmışlar! 62 kişi yakalandı
Kanlı koltuk kılıflarını değiştirirken yakalandı!
Kanlı koltuk kılıflarını değiştirirken yakalandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.