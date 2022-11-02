Fenomen sosyal medya sitesi Twitter'ın el değiştirmesi, tüm dünyada yankı uyandırdı. Twitter'ı kurucusu Jack Dorsey'den satın alan Elon Musk, ilgili işlemin ardından bir dizi çarpıcı açıklamaya imza attı ve mavi tike dair de önemli bir paylaşım yaptı. İşte, detaylar...