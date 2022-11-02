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Twitter mavi tik ne kadar, kaç TL? Twitter mavi tiki herkes alabilir mi? Twitter mavi tik nasıl alınır?

Twitter mavi tik ne kadar, kaç TL? Twitter mavi tiki herkes alabilir mi?

Dünyaca ünlü mikro blog sitesi iş insanı Elon Musk tarafından satın alındı. Söz konusu satın almanın ardından Musk'ın yaptığı ilk açıklamalardan biri de Twitter'ın onaylı hesap anlamına gelen mavi tiki oldu. İşte, mavi tikin ne kadar olduğu, nasıl alıncağı ve Musk'ın açıklamalarıyla ilgili detaylar...

Giriş: 02.11.2022 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenomen sosyal medya sitesi Twitter'ın el değiştirmesi, tüm dünyada yankı uyandırdı. Twitter'ı kurucusu Jack Dorsey'den satın alan Elon Musk, ilgili işlemin ardından bir dizi çarpıcı açıklamaya imza attı ve mavi tike dair de önemli bir paylaşım yaptı. İşte, detaylar...

  • TWITTER MAVİ TİK NE KADAR?

    Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Twitter’ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar.” ifadesini kullandı.

  • Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı.

    Musk, “Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter’a bir gelir kapısı açılacak.” ifadesine yer verdi.

  • TWITTER MAVİ TİK NASIL ALINIR?

    Adım 1

    Ana menüdeki Daha fazla  simgesine gidin. 

    Adım 2

    Ayarlar ve Destek öğesini seçin.

    Adım 3

    Ayarlar ve Gizlilik öğesini seçin. 

    Adım 4

    Hesabın öğesini seçin.

    Adım 5

    Hesap bilgileri öğesini seçin. Devam etmek için şifrenizi girin. 

    Adım 6

    Onaylanmış altında, Onaylama isteğinde bulun öğesini seçin.  Ardından, İsteği başlat öğesini seçin. 

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