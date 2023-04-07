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Twitter etkisi geçti Dogecoin çakıldı

Twitter'da pazartesi günü Dogecoin logosunun 'mavi kuşun' yerini almasıyla kripto parada sert yükseliş yaşanmıştı. Bugün ise Dogecoin'de yüzde 9.8'lik düşüş yaşandı

Giriş: 07.04.2023 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL
Twitter etkisi geçti Dogecoin çakıldı
HABERTURK.COM

Elon Musk'ın Twitter web platformunda klasik mavi kuş logosunu Dogecoin logosuyla değiştirmesinin ardından pazartesi günü kripto parada yüzde 30'u aşan bir yükseliş yaşanmıştı.

Dogecoin pazartesi günü 0.076 dolardan 0.10 dolara kadar yükseldi. Ancak Twitter'da logo değişikliği dışında Dogecoin'in kullanımına yönelik bir karar alınmadı.

Bu sebeple salı gününden itibaren kripto parada satışlar başladı. Bugün ise satışlar iyice hızlandı. Dogecoin TSİ 12.50 itibarıyla son 24 saatte yüzde 9.8 değer kaybederek 0.082 dolara geriledi.

Dogecoin'de bunlar yaşanırken Bitcoin görece sakin bir gün geçiriyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.2 düşerek 27.894 dolardan işlem gördü. Ethereum yüzde 1'lik değer kaybıyla 1.856 dolara çekilirken Binance Coin yüzde 0.5 düşerek 310 doları gördü.

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