Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Sosyal ağ Twitter, hükümet ve devlet destekli medya hesaplarına yönelik yeni bir etiketleme sistemini devreye aldı. Şirket, resmi blogunda yaptığı duyuruya göre devlete bağlı medya hesaplarındaki etiketler; belirli resmi devlet temsilcileri, devlete bağlı medya kuruluşları ve bu kuruluşlarla yakından ilişkili kişiler tarafından kontrol edilen hesaplara uygulanacak.

Bu etiketler, ilgili Twitter hesabının profil sayfasında ve bu hesaplardan gönderilip paylaşılan Tweet’lerde görünecek. Bu etiketlerde ilgili hesabın bağlı olduğu ülke ve bu hesabın bir devlet temsilcisi veya devlete bağlı medya kuruluşu tarafından işletilip işletilmediği hakkında bilgiler bulunacak.

Ayrıca bu etiketler, ilgili hesabın resmi bir hesap olarak durumunu belirten küçük bir bayrak simgesini ve devlete bağlı medya platformunun küçük amblemini de içerecek.

HANGİ HESAPLARDA BU ETİKET VAR?

Twitter’ın devreye aldığı bu etiketler, şu anda BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden oluşan beş devlete (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ait şu Twitter hesaplarında görünmeye başladı:

- Büyük ölçüde jeopolitik ve diplomasi ile uğraşan resmi hesaplar

- Devlete bağlı medya kuruluşları

- Devlete bağlı medya kuruluşları ile ilişkili editörler veya üst düzey gazeteciler gibi kişiler

DİĞER ÜLKELERE DE UYGULANACAK

Twitter, devlete bağlı medya kuruluşları için kullanıcılara bu etiketlerin bulunduğu hesapları veya bu hesapların Tweet’lerini önermeyecek veya öne çıkarmayacak.

Twitter’ın yaptığı açıklamaya göre sosyal ağın resmi ve devlete bağlı medya hesaplarındaki etiketler uygulaması politikası, ilerleyen zamanlarda başka ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilecek.

RUSYA’DAN TEPKİ: BU NET BİR ÇİFTE STANDART!

Sosyal ağ etiketlenen hesapların listesini açıklamazken, Twitter sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamaya göre Rusya’nın Sputnik, RT ve Çin’in Xinhua News’i, yeni uygulama kapsamında etiketlenen medya kuruluşları arasında yer alıyor. Ancak Twitter’ın resmi blogunda yer alan bilgiye göre İngiltere’de BBC ve ABD’de ise NPR bu yeni uygulama kapsamında etiketlenmeyecek.

Twitter’ın bu yeni uygulamasına tepki gösteren Rusya’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Dmitry Polyanskiy, ise yine Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Oyunun kurallarını kendilerinin belirleyebileceklerini düşünüyorlar! Bu bir yanılsamadır. Böylesine net çifte standartlar geri tepiyor ve Batı medyasının 'devlete bağlı' etiketlerle veya bu etiketler olmadan güvenilirliğini zayıflatıyor. İnsanlar artık orada gerçeği ve gerçekleri bulamıyor.”

TWITTER DEVLETE BAĞLI MEDYAYI NASIL TANIMLIYOR?

Kullanıcıların Twitter'da nasıl etkileşim kuracakları hakkında bilinçli kararlar alabilmelerini hedefledikleri vurgulanan sosyal ağdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2019'da Twitter'dan devlet destekli tüm medya reklamlarını ve siyasi reklamları yasakladık. Bugün, etiketlediğimiz politik hesap türlerini genişletiyoruz. Şu Twitter hesabı kategorilerine yeni etiketler ekleyeceğiz: Dışişleri bakanları, kurumsal varlıklar, büyükelçiler, resmi sözcüler ve kilit diplomatik liderler dahil olmak üzere kilit hükümet yetkililerinin hesapları. Şu anda, odak noktamız devletin yurtdışındaki resmi sesi olan üst düzey yetkililer ve kuruluşlar, devlete bağlı medya kuruluşlarına, bunların baş editörlerine ve / veya üst düzey personeline ait hesaplar” denildi.

Twitter’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Devlete bağlı medyayı, devletin editoryal içerik üzerinde mali kaynaklar, doğrudan veya dolaylı siyasi baskılar ve / veya üretim ve dağıtım üzerinde kontrol uyguladığı yayınlar olarak tanımlıyoruz. İnsanların bir medya hesabının bir devlet aktörüne doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olduğunu bilme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda örneğin, Birleşik Krallık'taki BBC veya ABD'deki NPR gibi editoryal bağımsızlığa sahip devlet tarafından finanse edilen medya kuruluşları etiketlenmeyecektir.”