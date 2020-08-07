Sosyal ağ Twitter, hükümet ve devlet destekli medya hesaplarına yönelik yeni bir etiketleme sistemini devreye aldı. Şirket, resmi blogunda yaptığı duyuruya göre devlete bağlı medya hesaplarındaki etiketler; belirli resmi devlet temsilcileri, devlete bağlı medya kuruluşları ve bu kuruluşlarla yakından ilişkili kişiler tarafından kontrol edilen hesaplara uygulanacak.
Bu etiketler, ilgili Twitter hesabının profil sayfasında ve bu hesaplardan gönderilip paylaşılan Tweet’lerde görünecek. Bu etiketlerde ilgili hesabın bağlı olduğu ülke ve bu hesabın bir devlet temsilcisi veya devlete bağlı medya kuruluşu tarafından işletilip işletilmediği hakkında bilgiler bulunacak.
Ayrıca bu etiketler, ilgili hesabın resmi bir hesap olarak durumunu belirten küçük bir bayrak simgesini ve devlete bağlı medya platformunun küçük amblemini de içerecek.
HANGİ HESAPLARDA BU ETİKET VAR?
Twitter’ın devreye aldığı bu etiketler, şu anda BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden oluşan beş devlete (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ait şu Twitter hesaplarında görünmeye başladı:
- Büyük ölçüde jeopolitik ve diplomasi ile uğraşan resmi hesaplar
- Devlete bağlı medya kuruluşları
- Devlete bağlı medya kuruluşları ile ilişkili editörler veya üst düzey gazeteciler gibi kişiler
DİĞER ÜLKELERE DE UYGULANACAK
Twitter, devlete bağlı medya kuruluşları için kullanıcılara bu etiketlerin bulunduğu hesapları veya bu hesapların Tweet’lerini önermeyecek veya öne çıkarmayacak.
Twitter’ın yaptığı açıklamaya göre sosyal ağın resmi ve devlete bağlı medya hesaplarındaki etiketler uygulaması politikası, ilerleyen zamanlarda başka ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilecek.
RUSYA’DAN TEPKİ: BU NET BİR ÇİFTE STANDART!
Sosyal ağ etiketlenen hesapların listesini açıklamazken, Twitter sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamaya göre Rusya’nın Sputnik, RT ve Çin’in Xinhua News’i, yeni uygulama kapsamında etiketlenen medya kuruluşları arasında yer alıyor. Ancak Twitter’ın resmi blogunda yer alan bilgiye göre İngiltere’de BBC ve ABD’de ise NPR bu yeni uygulama kapsamında etiketlenmeyecek.
Twitter’ın bu yeni uygulamasına tepki gösteren Rusya’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Dmitry Polyanskiy, ise yine Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Oyunun kurallarını kendilerinin belirleyebileceklerini düşünüyorlar! Bu bir yanılsamadır. Böylesine net çifte standartlar geri tepiyor ve Batı medyasının 'devlete bağlı' etiketlerle veya bu etiketler olmadan güvenilirliğini zayıflatıyor. İnsanlar artık orada gerçeği ve gerçekleri bulamıyor.”
TWITTER DEVLETE BAĞLI MEDYAYI NASIL TANIMLIYOR?
Kullanıcıların Twitter'da nasıl etkileşim kuracakları hakkında bilinçli kararlar alabilmelerini hedefledikleri vurgulanan sosyal ağdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2019'da Twitter'dan devlet destekli tüm medya reklamlarını ve siyasi reklamları yasakladık. Bugün, etiketlediğimiz politik hesap türlerini genişletiyoruz. Şu Twitter hesabı kategorilerine yeni etiketler ekleyeceğiz: Dışişleri bakanları, kurumsal varlıklar, büyükelçiler, resmi sözcüler ve kilit diplomatik liderler dahil olmak üzere kilit hükümet yetkililerinin hesapları. Şu anda, odak noktamız devletin yurtdışındaki resmi sesi olan üst düzey yetkililer ve kuruluşlar, devlete bağlı medya kuruluşlarına, bunların baş editörlerine ve / veya üst düzey personeline ait hesaplar” denildi.
Twitter’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Devlete bağlı medyayı, devletin editoryal içerik üzerinde mali kaynaklar, doğrudan veya dolaylı siyasi baskılar ve / veya üretim ve dağıtım üzerinde kontrol uyguladığı yayınlar olarak tanımlıyoruz. İnsanların bir medya hesabının bir devlet aktörüne doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olduğunu bilme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda örneğin, Birleşik Krallık'taki BBC veya ABD'deki NPR gibi editoryal bağımsızlığa sahip devlet tarafından finanse edilen medya kuruluşları etiketlenmeyecektir.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!