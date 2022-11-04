Elon Musk’ın satın alması sonrası Twitter’da büyük işten çıkarma için düğmeye basıldı. Toplam 7 bin 500 çalışanı olan Twitter’ın çalışanlarının yarısının işine son verilmesi planlanıyor.

MUSK'TAN 'SQUID GAME' TARZI KIYIM! Konuyla ilgili olarak çalışanlara ön bilgilendirme e-postası gönderen Twitter, “Ofislerimiz geçici olarak kapatılacak ve tüm rozet erişimi askıya alınacaktır. Bir ofisteyseniz veya ofise gidiyorsanız, lütfen eve dönün” çağrısı yaptı. Kimin işten çıkarılıp, kimin çıkarılmayacağını gönderilecek e-posta ve deamında atılacak adımlarla duyurulacağını açıklayan sosyal ağ Twitter’ın Elon Musk sonrası bu adımı, “Squid Game”e benzetildi.

"EĞER BU E-POSTAYI ALDIYSANIZ..." İşte binlerce Twitter çalışanına göndrilen o e-posta: “Takım, Twitter'ı sağlıklı bir yola sokmak için Cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak gibi zorlu bir süreçten geçeceğiz. Bunun Twitter'a değerli katkılarda bulunan bazı kişileri etkileyeceğinin farkındayız, ancak bu eylem ne yazık ki şirketin başarısının devam etmesini sağlamak için gereklidir. Dağıtılmış iş gücümüzün doğası ve etkilenen bireyleri mümkün olduğunca çabuk bilgilendirme arzumuz göz önüne alındığında, bu süreç için iletişim e-posta yoluyla yapılacaktır. 4 Kasım Cuma günü saat 9:00'a (PST) kadar herkese konu satırında 'Twitter'daki Rolünüz' yazan bir e-posta gönderilecektir. Lütfen spam klasörünüz de dahil olmak üzere e-postanızı kontrol edin. İstihdamınız etkilenmediyse, Twitter e-postanız aracılığıyla bir bildirim alacaksınız. İstihdamınız etkilendiyse, kişisel e-postanız aracılığıyla sonraki adımlarla ilgili bir bildirim alacaksınız. 4 Kasım Cuma günü saat 17:00'ye kadar twitter-hr@'dan bir e-posta almazsanız, lütfen peoplequestions@twitter.com adresine e-posta gönderin.

"LÜTFEN EVE DÖNÜN..." Her çalışanın, Twitter sistemlerinin ve müşteri verilerinin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için ofislerimiz geçici olarak kapatılacak ve tüm rozet erişimi askıya alınacaktır. Bir ofisteyseniz veya ofise gidiyorsanız, lütfen eve dönün. Etkilenmiş olsanız da olmasanız da, bunun yaşanması inanılmaz derecede zor bir deneyim olduğunu kabul ediyoruz. Gizli şirket bilgilerini sosyal medyada, basında veya başka bir yerde tartışmanızı yasaklayan Twitter politikalarına bağlı kalmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederiz. Twitter'a katkılarınız ve bu süreçten geçerken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz.”

ÇALIŞANLARIN YARISI ÇIKARILACAK! 2021 yılı sonu itibariyle 7 bin 500 çalışanı olan Twitter'da, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alım işlemi sonrası ilk işten çıkarmalar, üst dzüey yöneticilerdne başlamıştı. Bu doğrultuda Kasım 2021’den bu yana Twitter’ın CEO’su olan Parag Agrawal’, 27 Ekim 2022 tarihinde diğer 3 üst düzey yönetici ile birlikte görevden alınmıştı. Kamuoyuna sızan bilgilere göre Twitter'daki 7 bin 500 çalışanın en az yarısının işine son verilmesi beklenirken, sosyal ağın toplam çalışan sayısının da 3 bin 500 seviyelerine indirilmesi planlanıyor. Twitter çalışan sayısının yıldan yıla değişimi Yıl Çalışan Sayısı 2013 2712 2014 3638 2015 3898 2016 3583 2017 3372 2018 3920 2019 4900 2020 5500 2021 7500