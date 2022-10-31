Musk’ın kuşu nasıl uçacak?

Sosyal ağ Twitter’ı satın alan ABD’li milyarder Elon Musk’ın icraatlerinden biri “mavi tik” olarak bilinen onaylanmış/doğrulanmış hesap sahipliğini ücretli yapmak olacak. Gelen ilk bilgilere göre “mavi tik” almak isteyen ve hatta şu anda bu “mavi tik”a sahip olanlar, artık bunun için Twitter’a aylık 19.99 dolar ödeme yapmak durumunda kalacak. Bunun ardında yatan en büyük sebeplerden biri ise Twitter’ın gelirini artırmakta ve net kâr açıklamakta yaşadığı malum kronik sorunlar.

YENİ YÖNETİM, YENİ ALGORİTMA... Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2021 yılının genelinde toplam 5 milyar dolarlık gelir elde edebilen şirket, geçen yılı 50 milyon dolarlık zararla kapattı. Aynı yıl Facebook’un (Meta) 120 milyar dolarlık gelir ve 44 milyar dolarlık net kâr açıkladığı hesaba katıldığında Twitter’ın gelir ve reklam modelinin radikal bir şekilde elden geçirilmesi gerektiği zaten uzun yıllardır belirtilen bir durumdu. Elon Musk sonrası Twitter’da bu radikal adımların atılması beklenirken, sosyal ağın yeni patronunun gözü de kullanıcı tabanına ve bu doğrultuda yeni algoritmalara çevrildi. Ki Musk sonrası gelen ilk istifalar ve işten çıkarmalar da Twitter'ın yeni yönetim anlayışının kullanıcı bazlı yeni sosyal ağ algoritmalarına da odaklanacağını gözler önüne serdi.

“PARA KAZANILABİLİR” KULLANICIYA ODAKLANACAK 2022 yılının ikinci çeyrek sonuçlarına göre Twitter’ın yaklaşık 237 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Ancak Twitter bu kullanıcı sayısı verilerini bir süredir “para kazanılabilir aktif kullanıcı” ifadesi ile kamuoyuna açıklıyor. Twitter, 2019 yılının başından bu yana platformundaki toplam kullanıcı sayısı yerine ‘para kazanılabilir günlük aktif kullanıcı’ (monetizable daily active usage) sayısını paylaşıyor. Musk öncesinde de Twitter’da en çok merak edilen konuların başında platformdaki kullanıcıların ne kadarının gerçek olduğu sorusu geliyordu. Hatta Twitter’ı satın alma sürecinde de Musk, Twitter'da kaç kullanıcının 'bot' yani gerçek olmayan kullanıcı olduğunu bilmek istemişti.

BEŞ HESAPTAN BİRİ SAHTE! Her ne kadar Twitter, Musk’a sahte/spam/bot hesapların toplam hesapların yüzde 5’ini geçmediğini iletse de yapılan araştırmalar, Twitter’daki hesapların beşte birinin bot/sahte hesap olduğunu da gözler önüne sermişti. Twitter cephesinden bu konuda resmi bir açıklama gelmese de platformdaki bu sahte hesapların, şirketin finansal geleceğini de gölgelediği ve gelirini artırmakta zorluk yaratan bir unsur olduğu biliniyor.

PİYASA DEĞERİNDE 2021'İ MUM İLE ARIYOR... Twitter cephesinde yaşanan bu sorunlar şirketin piyasa değerinin de son yıllarda dalgalanmasına yol açtı. Şubat 2021'de 61 milyar dolar ile tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaşan sosyal ağ, Elon Musk'ın satın alma girişimlerinin başladığı bu yılın ilk aylarından bugüne kadar 26 milyar dolar ile 40 milyar dolar aralığında dalgalandı.

“MAVİ TİK”İ OLANLAR 50 MİLYON CİVARINDA Sosyal ağ doğrulanmış/hesaplar konusunda son yıllarda yeni yeni adımlar atsa yapılan araştırmalara göre Twitter’da “mavi tik”ı olanların oranı yüzde 20’yi ancak bulunuyor. Bu araştırmalar ışığında, 240 milyona yaklaşan Twitter kullanıcılarının yaklaşık 50 milyonu sahte/bot hesaplar oluşturuyor. Yine bu 240 milyon kullanıcının yaklaşık 200 milyonunda “mavi tik” bulunmuyor. İşte gelirini radikal bir oranda artırmak ve makus zarar tablosunu tersine çevirmek isteyen Musk yönetimindeki Twitter’ın gözü de bu 200 milyonluk kullanıcı tabanına aylık bir ücret karşılığında “mavi tik”i pazarlamak. ‘Para kazanılabilir günlük aktif kullanıcı’ ifadesinde yer alan “para kazanılabilir”e odaklanma yönünde atılacak olan bu adım, ne kadar yeterli olacak? veya kullanıcılar bu ücreti ödemeye ne kadar yanaşacak? sorularının cevabını ise önümüzdeki dönem gösterecek.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ: TAMAM MI? DEVAM MI? KİME, NE KADAR? Elon Musk’ı Twitter’da bekleyen sorunlar hiç şüphesiz ki sadece finansallar ile sınırlı değil. Bundan 16 yıl önce hayatımıza giren sosyal ağın en kritik unsurlarından biri hiç şüphesiz ki kullanıcılara sunduğu “ifade özgürlüğü”. Bunun hangi kullanıcılar için ne oranda ve de hangi kurallara göre devam edeceği belirsizliği, Musk’ın platformun yönünü çizeceği en temel kararı olacak.

LAVABO İLE GİRDİ... 2 MİLYON TAKİPÇİ DAHA KAZANDI! Bu arada Twitter'ı satın almadan hemen önce elinde lavabo ile Twitter'ın genel merkezine girip, "Sahibi olduğum artık iyice anlaşılsın" mesajı veren Elon Musk'ın 28 Ekim'den bu yana sosyal ağdaki takipçi sayısını da 2 milyon artırdığını belirtelim. 27 Ekim'de 110.4 milyon takipçişi olan Musk'un şu anda Twitter'da 112.4 milyon takipçisi bulunuyor. Bu sayı ile Elon Musk, Barack Obama ve Justin Bieber'ın ardından sosyal ağ Twitter'da en çok takipçisi olan kişi. 27 Ekim'den bu yana kişisel serveti 8 milyar dolar erise de Elon Musk, 204 milyar dolarlık servet ile dünyanın en zenginleri listesinde birinci sırada yer alıyor.