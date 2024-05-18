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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da bir kişi, kaldırım işgali yapan iş yerleri hakkında işlem yapan zabıta ekiplerine bıçakla saldırdı - Güncel Haberler

        Adana'da bir kişi hakkında işlem yapan zabıta ekiplerine bıçakla saldırdı

        Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cadde üzerinde kaldırım işgali yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye gelen ekipler, kaldırım işgali yapan işyerlerine işlem yaptı. Zabıtaların işlem yaptığı sırada kimliği öğrenilemeyen bir kişi, zabıtalara bıçakla saldırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 21:10 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:24
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        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
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        Adana'da bir kişi, kaldırım işgali yapan iş yerleri hakkında işlem yapan zabıta ekiplerine bıçakla saldırdı. Otomobiliyle yolu da kesen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ZABITA İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

        Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Caddesi’nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, cadde üzerinde kaldırım işgali yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye gelen ekipler, kaldırım işgali yapan işyerlerine işlem yaptı.

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        ESNAF ARAYA GİRDİ

        Zabıtaların işlem yaptığı sırada kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yolu keserek ekiplere mukavemette bulundu. Aracından çıkardığı bıçakla da ekiplere saldıran şüpheliyi yoldan geçen bir esnaf sakinleştirdi. Bıçaklı saldırı anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın, bölgede esnaf olmadığı ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği araştırılıyor

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