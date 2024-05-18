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        Haberler Gündem 3. Sayfa GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

        İstanbul Arnavutköy'de polislerin GBT taraması yaptığı sırada araçta bulunan iki kişi ateş açtı, çıkan çatışmada şüphelilerden biri yaralandı diğeri ise hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:57 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:33
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        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
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        Arnavutköy'de polis ile kontrol etmek istediği şüpheliler arasında çıkan çatışmada Hakan Ç. ve Erhan K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Erhan K.'nın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Fotoğraf: İHA

        Arnavutköy Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta bulunan metruk bir binayı uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitti.

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        Fotoğraf: İHA

        ÇATIŞMA ÇIKTI! 1 ÖLÜ, 1 YARALI

        Bina çevresinde çalışma yapan ekipler, sokakta 34 YT 5289 plakalı bir aracın içinde bulunan 2 şüpheliyi kontrol etmek istedi. Bu sırada şüphelilerin kaçarak silah çekmesi üzerine çatışma çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        Çıkan çatışmada Hakan Ç. ve Erhan K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 şüpheliyi hastaneye kaldırdı.

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        Fotoğraf: İHA

        Erhan Koçak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, bacak ve karın boşluğundan ağır yaralanan Hakan Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf: İHA

        Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken şüphelilerin çok sayıda çeşitli suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı.

        VALİLİK: UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

        Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama yayınlandı:

        18.05.2024 tarihi saat 16.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana olayda;

        Bölgede uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerimiz, bir araca denetim amacıyla yaklaşmış ancak araçta bulunan E.K. ve H.Ç. isimli şahıslar tarafından ekiplerimize ateş açılmıştır.

        Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hastanede hayatını kaybetmiştir. H.Ç.’nin ise hastanede tedavisi devam etmektedir.

        Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir.

        Şahıslarla ilgili yapılan sorgulamasında ise;

        * E.K.'nın Kasten Yaralama, Hırsızlık vb. suçlardan toplam 13,

        * H.Ç.'nin ise toplam 6 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir.

        Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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