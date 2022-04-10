Twitter genel merkezini evsizler barınağına çevirmek istiyor

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Haftaiçi Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın aldığı açıklanan Elon Musk platform için ilginç değişiklik önerilerini sunmaya devam ediyor.

Yaptığı alımla Twitter'ın en büyük ortağı konumuna gelen ve şirketin yönetim kuruluna da giren Musk bugün Twitter üzerinden açtığı ankette kullanıcılara "Zaten kimse gelmiyor, Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezini evsizler barınağına çevirelim mi" diye sordu. Bu sabah itibarıyla ankete katılanların yüzde 91'i bu soruya 'evet' cevabını verdi.

San Francisco Kamu Sağlığı Departmanı'nın son açıkladığı verilere göre şehirde yaklaşık 18.000 evsiz bulunuyor.

İçinde ve civarında dünyanın en büyük teknoloji firmalarının yer aldığı San Francisco'da ortalama kira bedeli 3.230 dolar olarak kayıtlara geçti. Gayrimenkul veri değerlendirme firması Yardi Matrix'e göre bu rakam ABD ortalamasının yaklaşık 2.5 katına denk geliyor. Şehrin en ucuz bölgesi olan Tenderloin'da ortalama kiralar 2.605 dolar civarında seyrediyor.

Bu yüksek kiralar düzenli işi olan insanların bile ev arkadaşı, yani kirayı bölüşecek birisini bulamadığı zamanlarda evsiz kalmasına neden olabiliyor.

MART ORTASINDA OFİSE DÖNÜŞ BAŞLADI

Elon Musk aslında Twitter genel merkezini barınağa çevirme önerisiyle şehirde sık sık dile getirilen uygun fiyatlı konut açığı sorununa dikkat çekmiş oldu. Bunun yanında Twitter CEO'su Parag Agrawal geçen ay yaptığı açıklamayla Twitter çalışanlarının mart ortası itibarıyla ofise dönebileceğini açıklamıştı. Agrawal ofise gelmenin zorunlu olmadığını, isteyen çalışanların 'sonsuza kadar' evden çalışabileceğini ifade etmişti.

Twitter'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmasa da Musk'ın tweeti çalışanların ofise henüz dönmediğini ortaya koydu.

BLUE ABONELERİNE MAVİ TİK ÖNERİSİ

Musk, bunun yanında dün attığı tweette Twitter'ın geçen yıl ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunduğu premium abonelik sistemi Twitter Blue'ya dahil olanlara 'mavi tik' verilmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu ülkelerde aylık 3 dolar veren üyeler attıktan sonra tweetlerini ilk 20 saniyede düzenleme gibi çeşitli özelliklere erişim imkanı elde ediyor.

Elon Musk'ın konuyla ilgili attığı diğer bir tweet 'mavi tik' önerisiyle Twitter Blue'yu daha cazip hale getirip yaygınlaştırmayı ve bu sayede doğrudan kullanıcılardan elde edilen gelirleri amaçladığı anlaşılıyor. Blue'da reklamsız kullanım özelliğinin de yer aldığına dikkat çeken Musk "Twitter hayatta kalmak için reklam parasına muhtaç oldukça şirketlerin politika dikte etme gücü artıyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM MUAMMASI

Musk Twitter Blue'yu reklamsız olarak lanse etse de Twitter 'ın konuyla ilgili sitesinde yer alan bilgilendirmede şu ifadeler yer alıyor:

"Twitter Blue reklamsız mı?

Hayır. Şu anda reklamlar, işimizin bu yeni bölümünü büyütürken yenilik yapma çalışmalarımızı finanse etmeye devam ediyor. Twitter Blue, abonelere Twitter Blue Yayıncıları ağındaki yayıncıların web sitelerinde hızlı yüklenen ve reklamsız okuma deneyimi sunan Reklamsız Makaleler özelliğini içerir."

Tabii bu ileride üye sayısı arttıkça Twitter Blue'nun tamamen reklamsız hale gelmeyeceği anlamına gelmiyor.

Bunun yanında son yıllarda zaman zaman medya kuruluşlarının güvenilirliğine ilişkin çıkışlarda bulunan Musk The Economist'in YouGov verilerine dayanarak hazırladığı bir görseli de paylaştı. Söz konusu görselde ABD'de Demokratların ve Cumhuriyetçilerin hangi haber kuruluşlarına güvendiği bilgisi yer aldı. Musk bu grafiği 'Savaşta önce gerçekler ölür' sözüne atıfta bulunarak 'Önce gerçekler ölür' ifadeleriyle paylaştı.

'HAVA SAHTE'

Yukarıdaki anketteki sonuçlar aslında genel olarak malumun ilanı olarak görülebilir. Cumhuriyetçiler daha liberal görüşlerin savunulduğu, Demokratlar ise muhafazakar haber kuruluşlarına güvenmediğini beyan etti.

Ancak hava durumu kanalı The Weather Channel'a güvenin ortalama yüzde 50'lerde kalması dikkat çekici bir detay oldu.

Bu durum Elon Musk'ın da dikkatini çekti ve ünlü milyarder konuyla ilgili olarak esprili bir şekilde "Hava sahte. Truman Show'u izledim" dedi.

Başrolünde ünlü komedyen Jim Carrey'nin oynadığı 1998 yapımı bir film olan Truman Show, hayatı doğduğundan bu yana bir reality show olan Truman'ın hikayesini anlatıyor. Truman bir adada yaşarken etrafındaki her şey aslında bir TV seti ve farkında değil. Hava durumu dahil her şey dışarıdan kontrol ediliyor. Elon Musk bu sebeple söz konusu filme göndermede bulundu.