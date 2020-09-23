Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi, Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde gerçekleştiriliyor. Proje, iki bölümden oluşuyor. Depolama tesisinin ilk bölümünde, 12 yer altı gaz depolama kavernası bulunuyor. Tesis, 680 milyon metreküp kapasiteye ulaştı. Tam kapasite devreye girmesiyle birlikte 1.2 milyar metreküp gazın depolanması hedefleniyor. Depodan, günlük 20 milyon metreküpün üzerinde gaz gerektiğinde sisteme verilebiliyor.

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında yapılan ikinci bölümde inşa edilecek 40 kavernada (mağara-oyuk) 4.2 milyar metreküplük doğal gaz depolanabilecek. Böylece söz konusu iki tesiste, 2023'e kadar Türkiye'nin toplam gaz tüketiminin yüzde 10'una karşılık gelecek 5.4 milyar metreküplük gaz depolanmış olacak.

8 KUYUDA TUZ MAĞARASI BULUNAMADI

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında sahada, bugüne dek 22 kuyu açıldı. Tuz mağaralarına ulaşıldı. Gerekli teknik işlemler yapıldı ve depo için uygun alanlar oluşturuldu. Bu alanlarda işlem tamamlandı. 8 kuyuda, doğal gazın depolanacağı “tuz mağarası” bulunamadı. 10 kuyuda ise çalışmalar devam ediyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Sektör kaynakları, 8 kuyu için başka noktalarda daha çalışma yapılması gerektiğini belirterek, “Bu bölgelere ilişkin yapılan etütlerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluktur. Elbette, kuyu açmak bir maliyettir. Yeni etütler çerçevesinde belirlenecek noktalarda yeni kuyu açılması gerekiyor” dedi.

GAZ NEREYE DEPOLANIYOR?

Sektör kaynakları, proje kapsamında yüzlerce metre derinlere inilerek, tuz mağaralarına erişildiğine işaret ederek, “Tuzlar teknik bir yolla eritiliyor ve dışarı çıkartılıyor. Böylece, oluşan sahaya gaz depolanıyor. Buna kaverna ya da mağara-oyuk adı veriliyor” diye konuştu.