Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

TÜSİAD: 'Eşitsizliklerle etkin şekilde mücadele etmeliyiz'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Kimseyi geride bırakmadan, yaşadığımız afetin olumsuz etkilerini azaltabilmek için toplumsal cinsiyete duyarlı kriz yönetimi stratejilerine öncelik vermeli, eşitsizliklerle etkin şekilde mücadele etmeliyiz" ifadelerine yer verdi

Giriş: 08.03.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
TÜSİAD: 'Eşitsizliklerle etkin şekilde mücadele etmeliyiz'
HABERTURK.COM

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Dernekten yapılan açıklamada, 11 ilde etkili olan deprem afeti hatırlatılarak, "Derin bir üzüntünün yanında büyük bir dayanışmayla mücadele etmekte olduğumuz 6 Şubat tarihli deprem felaketinin etkileri dahil olmak üzere hiçbir krizden toplumun yarısını geride bırakarak çıkamayız" vurgusu yapıldı.

Araştırmaların afet ve krizlerde kadınların erkeklere göre daha olumsuz etkilendiğini ortaya koyduğuna dikkat çeken TÜSİAD, "Kimseyi geride bırakmadan, yaşadığımız afetin olumsuz etkilerini azaltabilmek için toplumsal cinsiyete duyarlı kriz yönetimi stratejilerine öncelik vermeli, eşitsizliklerle etkin şekilde mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'ın açıklamasında, "Bu kapsamda afet bölgesinde şiddet riskine karşı güvenliğin yanı sıra barınma, sağlık, eğitim gibi tüm alanlarda kadınların görüşleri ve ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alınmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği insan hakları, demokratik gelişmişlik ve sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmezdir" denildi.

Açıklamada, tüm kamu, özel sektör ve STK karar noktalarında kadınların eşit temsilinin hedeflenmesi gerektiği vurgulanarak, "Kadına yönelik erkek şiddetini tavizsiz şekilde ortadan kaldırmak için İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere tüm mekanizmaları harekete geçirerek mücadeleye devam etmeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çocuk yetiştirmede de kadın erkek eşitsizliği var!
Çocuk yetiştirmede de kadın erkek eşitsizliği var!
İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! İşte İstanbul'un zemin etüdü!
İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! İşte İstanbul'un zemin etüdü!
Ekran bağımlılığı beyin yapısında değişime yol açıyor
Ekran bağımlılığı beyin yapısında değişime yol açıyor
YKS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı!
YKS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.