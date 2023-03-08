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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Dernekten yapılan açıklamada, 11 ilde etkili olan deprem afeti hatırlatılarak, "Derin bir üzüntünün yanında büyük bir dayanışmayla mücadele etmekte olduğumuz 6 Şubat tarihli deprem felaketinin etkileri dahil olmak üzere hiçbir krizden toplumun yarısını geride bırakarak çıkamayız" vurgusu yapıldı.

Araştırmaların afet ve krizlerde kadınların erkeklere göre daha olumsuz etkilendiğini ortaya koyduğuna dikkat çeken TÜSİAD, "Kimseyi geride bırakmadan, yaşadığımız afetin olumsuz etkilerini azaltabilmek için toplumsal cinsiyete duyarlı kriz yönetimi stratejilerine öncelik vermeli, eşitsizliklerle etkin şekilde mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'ın açıklamasında, "Bu kapsamda afet bölgesinde şiddet riskine karşı güvenliğin yanı sıra barınma, sağlık, eğitim gibi tüm alanlarda kadınların görüşleri ve ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alınmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği insan hakları, demokratik gelişmişlik ve sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmezdir" denildi.

Açıklamada, tüm kamu, özel sektör ve STK karar noktalarında kadınların eşit temsilinin hedeflenmesi gerektiği vurgulanarak, "Kadına yönelik erkek şiddetini tavizsiz şekilde ortadan kaldırmak için İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere tüm mekanizmaları harekete geçirerek mücadeleye devam etmeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

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