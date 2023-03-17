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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), 2011 yılından beri düzenlenen ve 'Bu Gençlikte İş Var' girişimcilik programı, bu yıl ilk çağrı dönemini afet kaynaklı sorunların çözümüne yönelik iş fikirleri ile başlattı.

İş Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleşecek 'Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması'nda girişimciler fikir, şirketleşme ve büyüme aşamalarına göre desteklenecek.

Başvuruları 14 Mart itibariyle açılan programın çağrı süreci 11 Nisan'a kadar açık olacak.

Yapılan açıklamaya göre, 18-30 yaşları arasında tüm gençler 2 ila 5 kişilik ekipler halinde programa başvurabilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen 50 ekibe TÜSİAD Dönüşümü Başlat! platformu üzerinden dijital eğitim ve mentorluk desteği sağlanacak.

İş fikri yarışmasında genel başvuruların yanı sıra bu sene “afet kaynaklı sorunların çözümüne yönelik” yenilikçi fikirler ayrı bir başlık altında değerlendirilecek.

Dereceye giren ekipler ise fikirlerini geliştirme sürecinde çeşitli ödül ve imkanlardan yararlanacak.

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