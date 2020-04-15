15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 2020 yılında turizm sektörünün global düzeyde olağan dışı bir şekilde, belki de tarihinde ilk defa durma noktasına geldiğini söyledi.
Eresin, "Bu geçici bir süreçtir ve elbette sağlıklı ve güzel günler gelecektir. Seyahat etmek, merak etmek, keşfetmek insanoğlunun asla bitmeyecek tutkusudur. Çok daha güçlü bir şekilde, yine turizmi bir bütün olarak en iyi şekilde sürdürüceğiz” dedi.
Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan TÜROB Başkanı Eresin, turizmin mevcut durumuyla ilgili bilgi verirken, sektörel beklentilerini de paylaştı. Eresin, "Dünya Turizm Örgütü'nün bu yılki mottosu olan ‘traveltomorrow’ yani bugün evde kalarak sağlığımızı geri kazanacağız ve yarın seyahat etmeye devam edeceğiz. Tüm dünya gibi bizler de bu kötü günlerin biteceği inancımızı koruyor ve en kısa sürede turizm hareketlerinin başlayıp bu darboğazdan çıkacağımızı umut ediyoruz" diye konuştu.
Günümüzde turizm kavramının seyahat etmenin çok daha ötesinde, sosyo-kültürel bir güç, dış ilişkilerde önemli bir diplomatik araç, özellikle Türkiye gibi turizm markası ülkelerde ekonominin temel ayağı haline gelen bir sektör olduğunu kaydeden Eresin, "Tüm dünyayı derinden etkileyen ve insan hayatını tehdit eden koronavirüs salgını sebebiyle, turizm ve seyahat sektörü geçici olarak durmuş, insanların öncelikleri ve bakış açıları değişmiş, sektörümüz şu an için ertelenen, hayal edilen ve özlenen bir motivasyon haline gelmiştir. Türkiye Otelciler Birliği olarak her zaman yüksek bilinç ve sorumlulukla hareket etmeye, ülkemize en iyi şekilde değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Turizm Haftası, turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanıyordu. Ancak bu yıl etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi.
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