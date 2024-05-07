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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu 8 Haziran'da gerçekleştirecek - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu 8 Haziran'da gerçekleştirecek

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşunun, 8 Haziran'da Virgin Galactic'in ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşeceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:55
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        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
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        Bakan Kacır, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Atasever ile Bakanlık'ta, "Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu" konulu basın toplantısı düzenledi.

        "Türk Astronot ve Bilim Misyonu" ile ülkenin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açtıklarına işaret eden Kacır, "Geride bıraktığımız 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en büyük yatırımı insan kaynağımıza yaparak, AR-GE ve inovasyon altyapımızı güçlendirdik. Teknolojide paradigma değişimlerine odaklanarak, araştırma, geliştirme ve üretim kabiliyetimizi yükselttik, birçok alanda asırlık kalıcı kazanımlar elde ettik. İnşa ettiğimiz teknoloji ekosistemiyle uzayın sunduğu sınırsız fırsatlardan yararlanmaya fazlasıyla hazır durumdayız." dedi.

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        Kacır, Türkiye'nin artık kendi uydusunu geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke konumunda olduğunu bildirerek, ilk yılını tamamlayan İMECE uydusuyla, dünyanın her yerinden hiçbir kısıt olmadan görüntü alınabildiğini söyledi.

        Yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'yı 8 Temmuz haftasında uzaya göndereceklerini anımsatan Kacır, "TÜRKSAT-6A ile haberleşme uydusu geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip 11 ülkeden biri olacağız." diye konuştu.

        Kacır, uzay teknolojilerinin uydularla sınırlı olmadığına işaret ederek, ülkenin uzaydaki hak ve menfaatlerini koruyabilmek, küresel uzay yarışında önemli bir oyuncu olabilmek için Milli Uzay Programı'nı ilan ettiklerini aktardı.

        Program kapsamında 10 hedef belirlediklerini belirten Kacır, "Bu hedeflerden biri de 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu'dur. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında önce Alper Gezeravcı'nın uzay göreviyle ortak gururun zirveye yükseldiği zamanları yaşadık. Genetikten biyolojiye, fizyolojiden bağışıklık sistemine kadar gerçekleştirilen 13 deneyle bilim camiasına büyük katkılar sunan bu bilim misyonu, ufka bakan gençlerimize ilham kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

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        Kacır, gerçekleştirilen uzay misyonunun bilim toplumu olma istikametindeki Türkiye için yeni bir başlangıç olduğunu bildirdi.

        "ATASEVER 7 DENEY İCRA EDECEK"

        Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir dönem başladığına dikkati çeken Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sırada diğer astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu bulunuyor. Nasıl ki Alper Gezeravcı'nın tarihi uzay yolculuğu ile gururlandıysak, Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu için de oldukça heyecanlıyız. Astronotumuz Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te Virgin Galactic'in ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek. Yaklaşık 1,5 saatlik bir sürede gerçekleşmesi planlanan bu uçuşta astronotumuzu taşıyacak 'VSS Unity' yörünge altı aracı önce bir taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişecek, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşacak. Yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında mikro yerçekimi ortamında, biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kaleminden radyasyon analizine kadar 7 deney icra etmek de mümkün olacak."

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        "ATASEVER İLAVE BİR MALİYET OLUŞTURMAYACAK"

        Kacır, Atasever'in birbirinden farklı disiplinlerde gerçekleştireceği deneylerin, bilim insanlarının yürüttükleri araştırmalara önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

        Her iki astronotun da Axiom Space, Space X ve NASA tarafından verilen temel astronot eğitimi ile yaşam ve güvenlik prosedürleri, modül ve deney ekipmanları kullanımı, hayatta kalma eğitimlerini aldığını anımsatan Kacır, "Alper Gezeravcı'nın görevi icra etmesine mani bir durum ortaya çıkmadı. Gezeravcı, insanlı ilk uzay bilim misyonumuzu başarıyla tamamladı. Bu da en başından proje anlaşmalarında kararlaştırdığımız üzere, ilave bir maliyet oluşturmaksızın ikinci astronotumuz Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yaparak uzay deneyimi gerçekleştirmesi imkanını ortaya çıkardı. Böylelikle uzay sınırını geçen ve mikro yerçekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunan ikinci vatandaşımız Atasever olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        "AXIOM-3 GÖREV EKİBİ ÜLKEMİZDE BİR ARAYA GELECEK"

        Kacır, hayata geçirdikleri her bir yatırım ve projenin, ülkeye ve vatandaşlara en ileri düzeyde fayda sunması için titizlikle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

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        Yörünge altı araştırma uçuşunun ardından Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflere yönelik çalışmaları sürdüreceklerini bildiren Kacır, "Barışın ve ortak çalışma ruhunun sembolü uzayda, önümüzdeki dönemde de uluslararası işbirliklerine devam edeceğiz. Uluslararası işbirliğinin bir yansıması olarak Axiom-3 görev ekibi haziran ayının başında ülkemizde bir araya gelecek. Uzay alanındaki tecrübelerini ve gelecek döneme ilişkin projelerini üniversitelerimizde gençlerimizle paylaşacak." dedi.

        Kacır, program kapsamında, Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracaklarını, uzay sanayini geliştireceklerini aktararak, 2035'te yılda 1,8 trilyon dolara erişmesi tahmin edilen küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alınacağını belirtti.

        Uzaya bağımsız erişim programını da sürdüreceklerine işaret eden Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

        "Fırlatma roketleri geliştirmeye yönelik projelerimize devam edeceğiz ve 2030'a kadar uluslararası işbirlikleriyle bir uzay limanı kuracağız. Bu süreçte Ay Programı'mızı gerçekleştireceğiz. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz itki sistemine sahip, kendi mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın tasarladığı ve ürettiği uzay aracıyla aya erişeceğiz. Geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojileri zorlu uzay koşullarında kullanma ve sonraki zamanlarda ticarileştirme imkanı da bulacağız. Türkiye Ulusal Gözlemevleri çatısı altında, ileri seviyede uzay gözlemleri için kurmakta olduğumuz Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi'ni tamamlayarak, bölgemizin en gelişmiş teleskopuna sahip olacağız. İnsanlı uzay araştırma programlarında yeni uluslararası işbirliklerine dahil olacak, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yenilenmesi gibi projelerde Türk sanayisinin rol alması için gayret göstereceğiz."

        Kacır, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenlemeye devam edeceklerini, roket ve uydu yarışmalarıyla, eğitim ve girişimci destek programlarıyla uzay bilimi ve teknolojilerinde insan kaynağını güçlendirerek, uzaya yönelik toplumsal ilgiyi artırmaya devam edeceklerini anlattı.

        Süper Lig'de şampiyon olacak futbol takımının, bayrağını uzaya gönderme talebi olması halinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin soruya da yanıt veren Kacır, "Spor camiasından ittifakla talep gelirse milletimiz adına bunu karşılamak için gayret ederiz. Ancak tüm takımları en mutlu edecek şey, ay yıldızlı bayrağımızı uzayda görmek olacaktır." dedi.

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