05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yönetim kademelerindeki dinamiklerin değişmesi ile kurumların büyüme stratejilerinin kilit noktasında konumlanan CMO’lar, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yapılan ‘En Etkin 50 CMO’ araştırması ile mercek altına alındı.
Türkiye’nin en büyük şirketlerindeki çalışmalarıyla araştırmaya katılan CMO’ların ortalama tecrübe süresi 15 yıl, bulundukları pozisyondaki çalışma süreleri ise 7 yıl olarak tespit edildi. Çalışmalarını ortalama 30 kişilik ekiplerle sürdüren CMO’ların yüzde 42’sini kadınlar oluşturuyor. Pazarlama şirketlerinde görev alan CMO’lar arasında 2 bin kişilik ekip yöneten CMO’lar da bulunuyor.
Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO’lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20’sini yönetiyor. CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 40’ı buluyor. Diğer dikkat çekici gösterge ise En Etkin 50 CMO’nun yüzde 54’ünün Türk markalarda görev alıyor olması.
En Etkin 50 CMO listesinde Türk Hava Yolları, A101, Coca-Cola, Reckitt Benckiser gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.
En Etkin 50 CMO ödül töreni, 18 Şubat Salı günü Şişli’de bir otelde düzenlenecek CMO Summit 2020’de gerçekleşecek.
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