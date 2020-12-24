Oppo’dan Türkiye için flaş yatırım açıklaması

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Türkiye pazarına 2018 yılı sonunda ofis açarak faaliyetlerine başlayan Çinli akıllı telefon markası Oppo’dan Türkiye’de yatırım planlarıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT'den Kerem Ilgaz'ın Türkiye’de üretim kararı aldığını duyurduğu Oppo’dan yapılan açıklamada, “Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır” denildi.

'YAKINDA DAHA FAZLA BİLGİ VERECEĞİZ'



Açıklamada, Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun, yatırım kararı ile ilgili şu değerlendirmesine de yer verildi: "Oppo, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz."