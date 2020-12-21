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HaberlerTeknolojiSON DAKİKA: Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime hazırlanıyor !

Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime hazırlanıyor

Çinli mobil telefon üreticisi Oppo yeni yılın ilk ayında İstanbul ve Kocaeli'de kurulacak tesiste üretime başlamayı planlıyor. Bloomberg HT'nin haberine göre söz konusu yatırımın büyüklüğü 50 milyon dolara yaklaşıyor. Türkiye'de üretime hazırlanan bir diğer üretici Samsung ise ilk etapta alt yüklenici aracılığıyla üretime geçmeyi hedefliyor

21.12.2020 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime hazırlanıyor !
HABERTURK.COM

Türkiye, mobil telefon alanında iki iddialı üretim yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bloomberg HT'den Kerem Ilgaz'ın haberine göre uluslararası iki mobil telefon şirketi Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime başlıyor.

Türkiye'ye kısa süre önce gelen Çinli şirket Oppo önümüzdeki ay mobil telefon üretimine başlamayı hedefliyor. Konuyla ilgili bilgi veren üç kaynağa göre İstanbul ve Kocaeli bölgesinde kurulacak tesisle üretimin tamamen Türkiye'de gerçekleşeceği ve montaj olmayacağı belirtiliyor.

Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayacak tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi. Bazı modellerini Türkiye'de üretmeyi planlayan Oppo'nun başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da belirtildi. 2004'te Çinde Dongguang'da kurulan ve dünya çapında 40 binden fazla çalışanı bulunan Oppo 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

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