Her 10 kişiden 9’u bu yüzden kripto parada...

Türkiye’de kripto para neden tercih ediliyor? İşte dikkat çekici araştırma

HABERTURK.COM

Kripto varlık işlem platformu Paribu adına Akademetre Araştırma Şirketi’nin yaptığı “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması-2022”nin sonuçları duyuruldu. Kripto para sektörüyle ilgili önemli verileri kapsayan araştırmaya göre 2022 yılı itibarıyla Türkiye’de kripto parayla işlem yapanların sayısının 8 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte kripto paraya duyulan güvende de geçen yıla göre yüzde 59 artış olduğu gözlemlendi. Kripto parayı duyan her 10 kişiden 4’ü yatırım aracı olarak güvenirken, bu oran işlem yapanlarda 10’da 7’ye yükseldi.

YATIRIM VE TASARRUF ARACI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR Araştırmaya göre 2022 yılında kripto parayla işlem yapanların oranı, bir önceki yıla göre yüzde 74 arttı. Kripto parayı duyanların oranı da 2021’e göre yüzde 11 artış gösterirken, yatırım aracı olarak kârlı bulanların sayısı da geçen yıla göre yüksek. Her 10 kişiden 4’ü kripto para piyasalarını kârlı buluyor. 2021 yılında bu sayı 3’tü. Kripto paranın tasarruf aracı olarak tercih edilmesinde de bir yükseliş söz konusu. Yüzde 11.1 ile tasarruf araçları listesinde TL vadeli ve vadesiz hesapların ardından üçüncü sırada yer alıyor.

EN ÖNEMLİ MOTİVASYON “YÜKSEK GETİRİ” Araştırma, kripto parayla işlem yapanların deneyimine dair de önemli çıktılar sunuyor. Her 10 kişiden 9’u kripto parayı “yüksek getiri” beklentisiyle tercih ediyor. Bunu “merak/ilgi çekmesi” ve “teknolojiye dayalı olması” yanıtları takip ediyor. Burada dikkat çeken sonuçlardan biri, kripto paranın şeffaf olduğunu düşünen insanların geçen yıla oranla yüzde 44.6 artış göstermesi. "EN RİSKSİZİ KUR KORUMALI MEVDUAT..." Kripto parayla işlem yapan 10 kişiden 6’sı kripto para piyasasını risksiz buluyor. Bu yıl hayatımıza giren kur korumalı TL mevduat hesabı en risksiz yatırım aracı olarak görülüyor. Benzer şekilde kripto paraya duyulan güven de bu yıl yüzde 59 oranında artış gösterdi. Hangi yatırım aracı ne kadar kârlı görülüyor? Kripto parayı duyan her 10 kişiden 4’ü yatırım aracı olarak güvenilir buluyor, işlem yapanların ise 10’da 7’si bu görüşte. Bu yıl ilk kez katılımcılara sorulan “Regülasyonun gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna her 10 kişiden 7’si gerekli olduğu yönünde yanıt verdi. “Neleri kapsamalı?” sorusuna ise, paranın korunması ve vergilendirme olması gerektiği yönünde yanıtlar geldi.

MEMNUNİYET ORANI EN YÜKSEK KESİM Y KUŞAĞI Kripto parayla işlem yapan her 10 kişiden 8’i yaptığı işlemden memnun olduğunu açıklıyor. Kripto parayla işlem yapanların memnuniyet oranı bu yıl 2.5 kat arttı. Yüzde 84.9 ile memnuniyet düzeyi en yüksek olan kesim Y Kuşağı. Cinsiyet bazında ele alındığında işlem yapan kadınların yüzde 64.2’sinin, erkeklerin de yüzde 44.8’inin çok memnun olduğu görülüyor. Kullanıcıların memnun olma nedenlerinin başında “alım satım kolaylığı” ve “yüksek kazanç” geliyor.

“KRİPTO PARAYA OLAN İLGİ ARTIŞI SÜRÜYOR” Araştırmanın sonuçlarının her yıl piyasalarda yaşanan gelişmelere göre değişkenlik gösterdiğinin altını çizen Paribu CEO’su Yasin Oral, “Bu yılki tabloda kripto paraya olan ilginin ve güvenin ciddi oranlarda arttığını görüyoruz. Buna bağlı olarak, kullanıcıların bu piyasayı ve ürünleri benimsemeye başladıklarını söyleyebiliriz. Önümüzdeki sene yalnızca kripto paraya değil, blok zincire (blockchain) ve yeni teknolojik ürünlere duyulan ilgi ve merakın da artacağını umuyoruz” dedi.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR Araştırmada ortaya çıkan diğer dikkat çekici bulgular ise şöyle: Kripto para ile işlem yapan her 10 kişiden 4’ü NFT kavramını biliyor.

İşlem yapanların yüzde 86’sı kripto parayı yüksek getiri beklentisi için tercih ediyor.

İşlem yapanlar arasında yüzde 80 oranla en çok tercih edilen kripto para Bitcoin.

Kripto parayla işlem yapan 10 kişiden 7’si kripto para piyasasını tavsiye ediyor.

Yatırım aracı olarak kripto para piyasasını kârlı bulanların sayısı yüzde 43.5 arttı.

Yerli platformların tercih edilme oranı yüzde 51.4.

Kripto parayla işlem yapan her 10 kişiden 2’si kadın.

Kripto parayla işlem yapan her 10 kişiden 8’i Y Kuşağı.

X Kuşağı’nda işlem yapanların oranı 2021’e göre yüzde 80 arttı.