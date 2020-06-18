Türkiye Varlık Fonu’nu, (TVF) Telia’nın Turkcell’deki hisselerini satın alarak, Turkcell’in en büyük hissedarı yapacak olan anlaşmanın duyurulmasıyla ilginç bir durum da ortaya çıktı. Taraflar arasında varılan anlaşmayla Turkcell’in yüzde 26.2’si TVF’ye geçecek. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu anlaşmayla 2016 yılında kurulan TVF’nin portföyünde bulunan teknoloji ve telekom şirketi sayısı 3’e çıkacak.
Halihazırda Türk Telekom ve Türksat da Türkiye Varlık Fonu’nun portföyünde yer alan şirketler arasında yer alıyor. TVF’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türksat’ın yüzde 100’ü, Türk Telekom’un yüzde 6.68’i TVF’ye ait.
Bu yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen işlemin ardından TVF, Turkcell’in de yüzde 26.2’lik hissesinin sahibi haline gelecek.
Böylece internet ve telekomünikasyon sektöründe bir yandan sabit ve mobil iletişimde ezeli rekabet halinde olan Turkcell ve Türk Telekom, bir yandan da ortak hissedara da sahip olmuş olacak.
HANGİ ŞİRKETLER TVF'DE?
TVF'nin portföyünde Türkiye’nin öncelikli 8 sektöründen 20 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar bulunuyor. TVF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre bu şirketlerin sektörel olarak dağılımı şöyle:
Finansal Hizmetler: Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, TVF Finansal Yatırımlar, Platform AŞ.
Enerji: Botaş, Türkiye Petrolleri, TVF Enerji, TVF Rafineri ve Petrokimya.
Ulaştırma ve Lojistik: Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri.
Madencilik: Eti Maden, TVF Maden.
Şans Oyunları: Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı, At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı.
Tarım ve Gıda: Çaykur, Kayseri Şeker.
Gayrimenkul: İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesine de yatırım yapan TVF’nin portföyünde Türkiye genelinde 46 adet taşınmaz.
Teknoloji ve Telekom: Türksat, Türk Telekom, (Son anlaşmayla bu şirketlere Turkcell de ekleniyor).
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