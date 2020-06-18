Türkiye Varlık Fonu (TVF),Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Turkcell satışının detaylarını Bloomberg HT'ye anlattı. Sönmez Türkiye Varlık Fonu'nun stratejik ve büyük ölçekli şirketle yatırım yapma misyonu olduğunu, artık olgunluk dönemine gelmek için adımlar attıklarını, Turkcell işleminin de 'global yatırımcılar ligine alınan bir bilet' olduğunu söyledi.
Dünyada varlık fonlarındaki işlemlerin yüzde 30'dan fazlasının teknoloji ve telekomünikasyon sektöründe olduğunu belirten Sönmez kendilerinin de buna paralel bir işlem yaptığını ifade etti. Sönmez "Telia, Çukurova, Letterone, Varlık Fonu, Ziraat Bankası aynı masada oturarak bu işlemi bu noktaya getirdik. Bundan sonra genel kurul süreci var, kapanış işlemleri var. Önümüzdeki 4-5 ay işlemin kapanma süresini yaşayacağız" şeklinde konuştu.
Sönmez, varlık fonu açısından makul bir fiyattan alım yapıldığını, Telia açısından da mantıklı bir satış fiyatı olduğunu belirtti.
HUKUKİ SORUNLAR ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK
Bugünkü piyasa değerinin Turkcell'in değerini yansıtmadığını kaydeden Sönmez "Turkcell'de bir dijital şirket var. Ödeme sistemleri var, telekomünikasyon altyapı şirketi var. Bunların hepsinden birer Turkcell çıkar. Biz buna inanıyoruz. Buna inanan Rus yatırımcıyla beraber şirketin içinde 2 büyük hissedar kabaca yüzde 51'in toplamı olarak değer yaratımı yol haritasına adım atıyoruz" ifadesini kullandı.
Bu atılan adımla 15 yıldan bu yana devam eden hukuki sorunların çözüleceğini ifade eden Sönmez "Turkcell'in ayağında pranga olan bütün konular çözülecek. Turkcell'in önündeki engelleri kaldırıyoruz" yorumunu yaptı.
Yatırımcılara da seslenen Sönmez "Turkcell'e uzun vadeli baksınlar, Turkcell'in bugünkü değeri olması gereken değeri kesinlikle yansıtmıyor, biz nasıl 25 milyar dolara gideriz bunun hesabını yapıyoruz, onun için Turkcell'de yatırımcı uzun vadeli temettüsünü alacak, sermaye getirisini alacak. Tüm bakış açımız bu" diye konuştu.
Bugün itibarıyla Turkcell'in piyasa değeri 35.6 milyar lira seviyesinde bulunuyor.
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