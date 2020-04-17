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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi iken, çocuk nüfusu 22 milyon 876 bin 798 olarak kayıtlara geçti.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, ülkede 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken, bu oran 1990'da yüzde 41,8'e, geçen yıl ise yüzde 27,5'e geriledi.

Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 27'ye, 2030'da yüzde 25,6'ya, 2040'ta yüzde 23,3'e, 2060'ta yüzde 20,4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerde 2019 yılında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde, AB-28 üye ülkelerinin çocuk nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 18,6 oldu. AB'de en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkelerin yüzde 24,5 ile İrlanda, yüzde 21,7 ile Fransa, yüzde 21,1 ile Birleşik Krallık ve İsveç olduğu belirlendi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 16 ile İtalya, yüzde 16,2 ile Malta ve yüzde 16,4 ile Almanya olarak sıralandı.

Yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri geçen yıl Yusuf, Eymen ve Miraç, en popüler kız isimleri Zeynep, Elif ve Defne oldu. Ayrıca, 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimleri Yusuf, Mustafa ve Mehmet, kızlarda Zeynep, Elif ve Yağmur olarak belirlendi.

Bir ülkede 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu 0-14 ile 65 ve üzeri yaş grubundaki kişi sayısı olarak tanımlanan "yaş bağımlılık oranı", ADNKS sonuçlarına göre geçen yıl yüzde 47,5 oldu.

Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden "çocuk bağımlılık oranı" ise yüzde 34,1 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarında çocuk bağımlılık oranının 2023'te yüzde 33,5'e, 2040'ta 29,9'a, 2060'ta yüzde 28'e ve 2080'de yüzde 26,7'ye gerileyeceği öngörüldü.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hastanede gerçekleşen doğumların oranı, 2010'da 91,6 iken 2018'de yüzde 98 oldu. Sezaryen doğumların canlı doğumlar içindeki oranı 2014'te yüzde 51,1 iken 2018'de yüzde 54,9'a yükseldi.

2018'de sezaryen doğumların en yüksek oranda görüldüğü bölge yüzde 66 ile Akdeniz, en düşük oranda olduğu bölge ise yüzde 37,9 ile Kuzeydoğu Anadolu olarak kaydedildi.