Türkiye'nin en sinirli illeri listesi: İlk sıradaki şehir şaşırtıyor!
İnternet üzerinden yapılan yeni bir araştırmada Türkiye'nin en sinirli illeri belirlendi. 22 bin katılımcının oylarıyla gerçekleştirilen anket sonucunda, şehirlerde yaşayan insanların sinirli olmasının nedeninin yaşamın getirdiği zorluklar ve bölgesel faktörlerden kaynaklandığı tespit edildi.
- 1
TÜRKİYE'NİN EN SİNİRLİ İLLERİ
Yapılan yeni araştırmada Türkiye'nin en sinirleri illeri belirlendi. İnternet platformu üzerinden gerçekleştirilen ankete 22 bin kişi katıldı. Sonuçlara göre büyük şehirlerde yoğun trafik, kalabalık nüfus ve mesafelerden dolayı yaşanan zaman kaybı gibi çeşitli faktörler şehirde yaşayan sakinlerin kaygı ve stres yaşamasına neden oluyor.
- 2
BÖLGESEL FAKTÖRLER STRESE NEDEN OLUYOR
Öte yandan anketin diğer sonuçları, şehir yaşamının getirdiği zorulukların yanı sıra bölgesel faktörlerin ve yaşam şartlarının da insanların ruh hallerini olumsuz yönde etkilediğini gösterdi. Katılımcılara ankette 15 adet soru soruldu. Düzenlenen anket sonucuna göre en sinirli olan iller ise şu şekilde...
- 3
İZMİR
Anketin en alt sırasında yer alan İzmir yüzde 29 oranla en sinirli iller arasında yer aldı.
-
- 4
BALIKESİR
Yüzde 30 oranla Balıkesir listenin son sıralarında yer alıyor.
- 5
ÇANAKKALE
Yüzde 43 oranla Çanakkale Türkiye'nin en sinirli illerinden birisi seçildi.
- 6
AYDIN
Aydın yüzde 50 oranla Türkiye'nin en sinirli illeri arasında üst sıralarda yer alıyor.
-
- 7
ANKARA
Başkent yüzde 52 oranla Türkiye'nin en sinirli şehirleri arasında.
- 8
HATAY
Yüzde 53 oranla Hatay Türkiye'nin en sinirli illeri arasında 4. sırada yer aldı.
- 9
ESKİŞEHİR
Yapılan ankette yüzde 56 oran alan Eskişehir Türkiye'nin en sinirli illeri arasında 3. sırada yer alıyor.
-
- 10
SAMSUN
Yüzde 60 oranla Türkiye'nin en sinirli 2. ili Samsun oldu.
- 11
SİVAS
Yapılan ankette Türkiye'nin en sinirli şehri yüzde 64 oranla Sivas seçildi. Sivas'ın büyük şehirlere göre birinci sırada yer alması katılımcıları şaşırttı.