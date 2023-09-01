Rujun dudaklardaki izi ve sıra dışı hikayesi: Sadece güzellik için kullanılmıyordu!
Bugün güzellik ürünü olarak kullanılan rujun tarihi 5000 yıl önce Mezopotamya topraklarına kadar uzanıyor. Kraliyet dönemlerinde sadece güzellik ürünü olarak kullanılmayan rujun bilinmeyen ilginç tarihi.
- 1
İLK RUJU SÜMERLER BULMUŞTUR
Sümerler yazının icadını geliştirirken bugün kullanılan makyaj ürünlerinin icadına da büyük adımlar attı. Dudaklarını ilk olarak renklendirmeye başlayan Sümerler değerli taşları ezerek özellikle dudak ve göz çevrelerine sürürüyordu.
- 2
KLEOPATRA BÖCEKLERİ EZEREK KIRMIZI RENGİ ELDE EDİYORDU
Eski Mısır Kraliçesi Kleopatra ise o dönemde makyaj yapabilmek için çeşitli kimysalları karıştırarak kullanmış hatta böcekleri ezerek dudaklarına kırmızı renk vermeye çalışmıştır.
- 3
KIRMIZI RUJ TOPLUMSAL BİR STATÜ GÖSTERGESİYDİ
Kırmızı ruj antik dönemlerde sadece bir güzellik unsuru değil toplumsal bir statü göstergesi olduğu için büyük bir öneme sahipti. Rujun ilk defa katı hale gelmesi ise tamamen tesadüf bir şekilde gerçekleşmiştir.
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- 4
KATI RUJ TESADÜFEN BULUNDU
Orta Doğu'da MS. 9'da Arap bilim insanı Abulcasis, katı bir parfüm yapmak için stok yaparken renklerle deneme yaparken yanlışıkla katı ruju icat etmiştir.
- 5
I. ELİZABETH DUDAK KALEMİNİ BULDU
İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth ise kendisi için özel bir ruj kullanıyordu. Yardımcılarıyla beraber renkleri alçıyla karıştırıp güneşte kurutarak dudak kalemini icat etmiştir. Kraliçenin hastalığı önleyebileceğine inandığı için ölüm döşeğinde bile ruj kullandığına da dair söylentiler de vardır.
- 6
KRALİÇE VİCTORİA SAHTEKARLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN RUJU YASAKLADI
Kraliçe Victoria ise makyajın sahtekar ve kaba olduğunu düşünerek imparatorluk çapında ruju yasaklamıştır.
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- 7
II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KIRMIZI RUJ KULLANIMI YASAKLANDI
II. Dünya Savaşı sırasında askeri üslerde kadınların kırmızı ruj kullanması yasaklandı. Çünkü kırmızı ruj kullanan kadınları gören askerlerin moralinin bozulacağı düşünülüyordu.