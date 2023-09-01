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        Haberler Dünya "Girdap Galaksi" James Webb'den böyle görüntülendi! En çarpıcı görüntülerden birisi!

        James Webb Uzay Teleskobu "Girdap Galaksi"yi böyle görüntüledi! En çarpıcı görüntülerden birisi!

        Girdap Galaksi'nin bükülen sarmal kolların görüntüsü James Webb Teleskobu ile yakalandı. Şimdiye kadarki en çarpıcı görüntülerden birisi olduğunu söyleyen NASA görüntüleri Avrupa Uzay Ajansı ile paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 09:43 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:43
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        • 1

          JAMES WEBB UZAY TELESKOBU'NDAN "GİRDAP GALAKSİ"Sİ

          NASA'nın öncülüğünde işletilen James Webb Uzay TeleskoBu, şimdiye kadarki en çarpıcı görüntülerinden birisini yakaladı. Gelmiş geçmiş en iyi ve güçlü uzay teleskobu olarak nitelendirilen James Webb Uzay Teleskobu, Girdap Galaksi'si olarak adlandırılan M51 galaksisini çarpıcı bir şekilde görüntüledi.

        • 2

          EN ÇARPICI GÖRÜNTÜLERDEN BİRİSİ

          Teleskobun NIRCam ve MIRI aygıtlarıyla yakalanan görüntüde sarmal kollar arasındaki gizli göze benzetilen ayrıntılar muazzam bir şekilde yer alıyor.

        • 3

          YILDIZLARIN OLUŞTUĞU BÖLGELER GÖRÜLEBİLİYOR

          Görüntüde yer alan kırmızı bölgeler sarmal kollarda yoğunlaşan sıcak tozlardan oluşuyor. Kollar boyunca uzanan mavi ve beyaz parlak alanlar ise yıldızların oluştuğu bölgeler. Bu turuncu ve sarı alanlarda yakın zamanda oluşmuş yıldız kümelerinin meydana getirdiği iyonize gazlar göze çarpıyor.

          Kaynak: Universe Today, Science Alert, Independent, European Space Agency

        • 4
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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