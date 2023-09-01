JAMES WEBB UZAY TELESKOBU'NDAN "GİRDAP GALAKSİ"Sİ

NASA'nın öncülüğünde işletilen James Webb Uzay TeleskoBu, şimdiye kadarki en çarpıcı görüntülerinden birisini yakaladı. Gelmiş geçmiş en iyi ve güçlü uzay teleskobu olarak nitelendirilen James Webb Uzay Teleskobu, Girdap Galaksi'si olarak adlandırılan M51 galaksisini çarpıcı bir şekilde görüntüledi.