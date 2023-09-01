CİNSİYETÇİ NORMLARA MEYDAN OKUMAK İÇİN TARZINI DEVAM ETTİRDİ

Sanatı ve feminist hareketleri ile sanat dünyasında devrimci bir hareket bırakan Kahlo, görünüşüyle ilgili ikonik tarzını ilerleyen zamanlarda kendisi devam ettirdi. Geleneksel Meksika tarzını bensimseyen Kahlo, normlarıı yıkmak için tek kaşını büyüttü ve cinsiyetçi rollere meydan okudu.

1954 yılında akciğer embolisi teşhisi ile 47 yaşında hayatını kaybeden Frida Kahlo, eserleri, düşünceleri ve hayat öyküsü ile adını yaşatmaya devam ediyor.