        Türkiye'nin biber ihracatının yüzde 71'i Batı Akdeniz'den

        Türkiye'nin biber ihracatının yüzde 71'i Batı Akdeniz'den

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'den 1 Ocak-30 Eylül tarihlerinde 2 milyar 230 milyon dolar yaş meyve ve sebze ihracatı yapıldı. Türk ihracatçılar yurt dışına 214 milyon dolarlık biber sattı. Yaş meyve, sebzede de yılın 9 ayında en fazla biber ihracatı yapıldığını belirten BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "9 aylık rakamlara göre biber ihracatı domatesi geçti. 151 milyon dolarlık biber ihracatımız, 141 milyon dolarlık da domates ihracatımız oldu. Biberde artık uzmanlaştık, çeşitlilik arttı" dedi

        Giriş: 09.10.2025 - 14:05 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:05
        Türkiye'nin biber ihracatının yüzde 71'i Batı Akdeniz'den
        Türkiye'nin yaş meyve, sebze üretimi ve ihracatında önemli potansiyele sahip Antalya, Isparta ve Burduru kapsayan BAİB'den de yılın 9 ayında bu sektörde 550 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu tutarın 151 milyon dolarlık kısmını biber oluşturdu. Biberi 141,9 milyon dolarla domates takip etti.

        ÜLKENİN BİBER İHRACATININ YÜZDE 71'İ BAİBDEN

        BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaş meyve, sebzenin bölgenin lokomotif sektörü olduğunu söyledi.

        Bölge ihracatında yaş meyve, sebzenin her zaman ilk sırada yer aldığını dile getiren Çavuşoğlu, Birliğin 9 aydaki 2 milyar 16 milyon dolarlık ihracatının 550 milyon dolarını yaş meyve, sebze sektörünün oluşturduğunu ifade etti.

        Yaş meyve, sebzede de yılın 9 ayında en fazla biber ihracatı yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "9 aylık rakamlara göre biber ihracatı domatesi geçti. 151 milyon dolarlık biber ihracatımız, 141 milyon dolarlık da domates ihracatımız oldu. Biberde artık uzmanlaştık, çeşitlilik arttı. Tüm Avrupa ülkelerinde ön plana çıkmaya başladık. Biberi en fazla ihraç ettiğimiz ülkelerin başında Almanya geliyor" dedi.

        Almanya'ya bu yıl yaklaşık 49 milyon dolarlık biber ihraç edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Almanya'yı 23 milyon dolarla Romanya'nın, 14 milyon dolarla da Hollanda'nın takip ettiğini dile getirdi.

        Çavuşoğlu, domatesi de en fazla 34 milyon dolarla Ukrayna'ya, 25 milyon dolarla Bulgaristan'a ve 23 milyon dolarla da Romanya'ya gönderdiklerini ifade etti.

        Bölgenin, biber ve domates üretimi ile ihracatında söz sahibi olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ülke genelinde biber ihracatında açık ara öndeyiz, yüzde 70in üzerinde ihracatı bölgemiz gerçekleştiriyor. Bölgemiz üretim ve ihracat anlamında pek çok üründe ön planda. Salatalıkta, domateste yüzde 50nin üzerinde üretim ve ihracat bizde, nar üretiminde yüzde 45in üzerinde üretimi ve ihracatı bizde" diye konuştu.

